El filtro de habitáculo lo sigues descuidando y cuando te decides ya es demasiado tarde: estás tirando el dinero por la ventana

No hay que subestimar la importancia de este dispositivo: si no sabes qué es, descúbrelo en este artículo donde te explicamos qué hacer con él. Desde su función hasta los tiempos de sustitución y el coste, su filtro de habitáculo ya no tendrá secretos para usted.

Entre los muchos dispositivos que podemos encontrar en el interior de nuestro coche también se encuentran Filtro de cabina. Si para algunos este nombre ya es muy conocido, para la mayoría de automovilistas es un nombre completamente nuevo. Muchos ni siquiera saben qué es y por tanto no saben cómo funciona.Ni cuándo se debe sustituir y qué se debe hacer con él.

También se le conoce con el nombre más común de Filtrar polenSu existencia es necesaria para Purificación de aire Que respiramos cuando estamos dentro del coche. Esto es especialmente cierto para las miles de personas que sufren alergias, especialmente en primavera (de ahí el nombre con el que se les conoce más comúnmente).

Al bloquear las finas partículas contaminantes y los olores que provienen del exterior, no hay filtro de cabina. Un peligro para la salud de todos. No sólo eso: siempre debe mantenerse en las mejores condiciones para que sea plenamente funcional.

Filtro de habitáculo, asegúrate de que no esté demasiado gastado

Cuando el filtro de cabina muy desgastadoHay muchos problemas que pueden ocurrir. Además de no filtrar al máximo el aire procedente del exterior (dejando entrar tanto polen como aire contaminado), puede surgir un gran problema.

De hecho, en estos casos no es raro ver Ventanas que se empañan más rápido de lo habitual. El sistema de aire acondicionado ya no funciona correctamente y pierde potencia debido a que entra menos aire al coche a través del filtro.

¿Cuándo se debe reemplazar el filtro de cabina?

Los expertos recomiendan sustituir el filtro de habitáculo Cada 12.000 o 15.000 kilómetros conduces tu coche. Cuando un automóvil se usa con frecuencia, se debe usar con mayor frecuencia.

está a punto de Algo que podemos hacer nosotros mismos Si tenemos un poco de practicidad, pero también podemos confiar en el trabajo de un profesional como un mecánico. El coste es realmente pequeño: de hecho será suficiente. Entre 30 y 35 euros Para que el coche vuelva a estar en sus mejores condiciones.