“Te veo la proxima semana” [VIDEO]

En el episodio de Hombres y Mujeres, emitido hoy en Canale5, Marco Antonio y Emanuela deciden abandonar juntos el programa, aunque no parecen convencidos. ¡Esto es lo que pasó!

el nuevo episodio a hombres y mujeres Comienza con un acalorado enfrentamiento entre… federico Y Tina Cipolari. espacio para Mark Anthony Y emanuel¡Después de varias dudas, los dos decidieron abandonar el programa! Espacio también para cristianoLo que parece que Virginia le jugó una mala pasada…

Hombres y mujeres, Emanuela y Marco Antonio dan la bienvenida al programa. Gianni Sperti: “¡Nos vemos en una semana!”

cuando María De Filippipresentador de programa de citas canal 5Le pide su opinión al pretendiente AuroraComo tuvo la oportunidad de bailar con ella dos veces y decidió aceptar su compromiso, Federico duda y no sabe que decir.. Y en su frecuencia clara.. tina Lo ataca y lo acusa de mentiroso y de no estar realmente interesado en la dama. El trono está arribaPorque es imposible que después de dos bailes no quede ni un solo elemento que le llame la atención. Tropea. Entre el comentarista y Bárbara De Santicon que federico Luego de que la relación termina en el último episodio, el pretendiente es puesto en la red y no hace más que subirse a los espejos y desviar la conversación, hasta el punto que es la casera quien pide pasar a otra cosa.

En el centro de estudios se sientan emanuel Y Mark Anthony: En un vídeo posterior al episodio, la dama le pregunta al caballero cómo se sintió cuando vio a Roberta abandonarlo y correr directo a los brazos de Alessandro Vicenanza. Las respuestas del caballero no son nada convincentes. emanuelpero Mark Anthony Intenta convencer a la dama de lo mucho que le importa. Desde que fue mencionado robertaEn el estudio comienza una acalorada discusión entre las dos mujeres, que lleva a Roberta a lanzar acusaciones. emanuel Para jugar contra ella en las redes sociales. el tambien interviene María De FilippiPorque le gustaría entender lo que pasó entre ellos: aparentemente estaban juntos en Lecce, el caballero presentó a su madre a la dama y la llevó a cenar con su hermana…Pero él declaró que no la amaba..

Los comentaristas no pueden entender esta situación. Gianni Le pregunta a la dama si siente algo por ella. Mark Anthony. La señora admite que se está enamorando, pero este comportamiento la desestabiliza. Mark Anthony Indica que debe ser presentado a la madre y a la hermana. emanuel Nadie debería haber sabido su significado, pero sus palabras no convencieron a nadie. El presentador le pregunta al caballero si puede dejar bajar a tres chicas que vinieron por él, pero… Marco Antonio se niegaAnte esta elección, emanuel Es aún más confuso, pero también el resto del estudio, porque obviamente ahora hay exclusividad entre ellos y es cierto que Sal del programa y conócete fuera.

En transmisión, María De Filippi Le pregunta por qué no quiere salir del programa y el caballero responde que discuten mucho y eso le preocupa, porque de todos modos cuando no discuten están bien. emanuel Admite que es alguien que no sabe afrontar bien los desacuerdos y tiende a cerrar las discusiones, casi como si no hubiera pasado nada. cuando Mark AnthonyAnte la insistencia de la casera. Admite que saldrá del programa con dudas y acepta su responsabilidad, el presentador exclama que no debería ser un deber ni una obligación. A pesar de que los críticos insisten en que debería abandonar el programa de citas, Marie Insiste en que no tiene por qué ser un compromiso y que no ve felicidad en ninguna de las partes. Sin embargo, al final, Casi forzado, emanuel Y Mark Anthony ¡Decidieron abandonar el programa!

espacio para Trono clásico con cristiano Y brandon, con la canción equivocada en la entrada del tronista de Treviso. comienza con cristiano Y Valentina, quien hizo que el tronista escuchara una carta que leyó en la que expresaba sus sentimientos por él: la carta exterior era muy conmovedora y el pretendiente confesaba que había empezado a amarlo y esperaba ser su elección. Los dos terminan besándose apasionadamente. Pero en el estudio, la casamentera admitió que se había dado cuenta de esto. cristiano Un poco más lejos y Tronista revela que hubo algún malentendido con Virginia que lo dejó confundido. Marie Revela que el pretendiente aparentemente ha decidido hacer pagar a Tronista…

