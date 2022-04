Eva Henger y Massimiliano Caroliti estuvieron involucrados en un grave accidente, la hija de Jennifer: Yo no estaba allí

Eva Henger y su esposo Massimiliano Caroliti tuvieron un grave accidente en Hungría, cerca de Kaposvar, Fanpage.it supo del director técnico de la pareja. Eva Henger Involucrarse en un caso serio Accidente automovilistico con su esposo Massimiliano Caroletti Según ha podido saber Fanpage.it. Este hecho sucedió en Hungría, país de origen de la corista, donde estuvo cuando era su hija. Fue Mercedes Henger en HondurasListo para hundirse por segunda vezisla famosa. La pareja involucrada en el accidente ahora está en el hospital después de eso. Estaban gravemente heridos.

El incidente de Eva Henger y Massimiliano Caroletti Eva Henger y Massimiliano Caroletti tuvieron un accidente frontal en Hungría. Ambos sufrieron fracturas: brazos, piernas y esternón. “Encontrado en Dos hospitales diferentes 300 km El uno del otro, después del accidente Massimiliano fue llevado en ambulancia aérea a un lugar, ella a otro“Esto es lo que Paolo Pasquale, director artístico de la agencia que sigue a la corista, le dijo a Fanpage.it. Eva Henger conducía. Hija de Jennifer en redes sociales: ‘Yo no estaba, estoy bien’ La hija de Eva Henger y Massimiliano Caroletti, Jennifer Caroletti (de tan solo 13 años) quiso tranquilizar a las personas que estaban preocupadas por su salud, creyendo que iba en el mismo coche que sus padres. También agregó que el expediente Insultos dirigidos a su hermana Mercedes, por su salida de la famosa isla 2022transmiten todas las emociones implícitas en esta historia:

Gracias a todos los que se preocuparon pero yo no estaba en el auto y estoy bien. Ahora solo me gustaría decir que dejen de insultar a Mimi (Mercedesz Henger, editora), se va a la isla y es cierto, pero está tan preocupada como cualquier otra persona por nuestra madre, así que dejen de insultarla, gracias a quienes lo harían. -ella. Mercedesz Henger no ingresará a la isla Honduras de inmediato mientras Hija de Eva HengerY mercedeslista para entrar a Playa Palapa entre los náufragos de la famosa isla 2022 y sin saber del accidente, Estar en régimen de aislamiento en Honduras. En el último episodio, el canal Elari Plassey difundió el video de presentación de la influencer que participa por segunda vez en el reality show. “No puedo esperar para enamorarme” – Confesó la joven en el clip – “Alguien en la isla podría ya amarme“. READ Ladies 'Paradise 6 19 de noviembre de 2021: Episodio Fanpage.it también se entera de que su entrada en el reality show Canale 5 Eso no sucederá en el episodio de esta noche.Y Pero la próxima semana, Así que habrá tiempo de sobra para hacerle saber lo sucedido para que tome una decisión informada sobre su estadía en Honduras, lejos de su madre y de las noticias sobre ella.

