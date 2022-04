Arrollado por un coche, muchas fracturas

Pocas horas después de su accidente, Massimiliano Caroletti habló sobre la dinámica del accidente y las condiciones de salud en una breve publicación en las redes sociales. A pocas horas de la noticia accidente grave En el que participaron Eva Henger y su esposo Massimiliano Caroletti, este último es quien describe lo sucedido publicando una breve actualización en las redes sociales. Las condiciones de salud de la pareja. Una publicación, que es una publicación de Karolite, tranquiliza, no oculta las graves consecuencias del accidente y cambia la escala de su gravedad. Karoliti escribe:Aquí en terapia no me dejan responder muchos de los mensajes que he recibido. Las fracturas son mucho más de lo que estaba escrito en los periódicos… pero nacimos luchadores y saldremos más fuertes que antes”. Luego, el empresario agrega detalles de la dinámica del accidente vial, del que poco se sabe hasta el momento. Por desgracia, nos atropelló un coche que hizo imposible adelantar. ¡Muchas gracias por el amor! Esta publicación también es para mi esposa que fue llevada a un hospital a 200 km de distancia. Vamos mi amor, nunca te rindes. Por ello, se descartó la reconstrucción inicial del choque frontal, consolidándose Karoliti y deseándole los mejores deseos a su esposa, asegurando que ambos se encuentran en dos hospitales diferentes, separados por unos 200 kilómetros. Sin embargo, no hay ningún elemento adicional respecto a la pareja que viajaba a bordo del otro automóvil, que según palabras del director de Novella 2000, Roberto Alessi, bajo el cual el hombre de 70 años y otra mujer de 68 conducen un pasajero. perderían la vida. READ Gianmaria habla de Alessandro - Big Brother VIP

su hija jennifer Eva Henger y su esposo Karoliti emprendieron un viaje para conseguir un perro para dárselo a su hija Jennifer, quien poco después del accidente publicó una publicación en las redes sociales en la que confirmaba que estaba bien y pedía etiquetar la foto. Terminan los insultos dirigidos a Mercedes Henger, en las mismas horas que está a punto de aterrizar en la isla de los famosos, donde ingresará la próxima semana (y actualmente se encuentra en aislamiento a pedido de las medidas anti-Covid). Estas son las palabras de la niña: Gracias a todos los que se preocuparon pero yo no estaba en el auto y estoy bien. Ahora solo me gustaría decir que dejen de insultar a Mimi (Mercedesz Henger, editora), se va a la isla y es cierto, pero está tan preocupada como cualquier otra persona por nuestra madre, así que dejen de insultarla, gracias a quienes lo harían. -ella.

