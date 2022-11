Aurora Ramazzotti relajándose en las montañas con Goffredo Serza

En las instantáneas que los dos amigos publicaron en sus perfiles de Instagram, Aurora y Goffredo se ven más enamorados que nunca y en perfecta armonía. Juntos caminan largas distancias en los coloridos bosques otoñales y luego la futura madre disfruta de un baño tibio en la bañera mientras lee un libro.

Los “trastornos” del primer embarazo

Pero en una publicación en Instagram Stories, Ramazzotti admitió que no son solo rosas: “Desde que me quedé embarazada, tengo pesadillas todas las noches. Todas las preocupaciones que no surgen durante el día me recuerdan a perder el conocimiento por la noche. Luego me levanto tres veces cuatro veces para ir al baño o empezar un baño nuevo o hacer un complemento al baño que acabas de terminar”.

Mientras esperan tener en brazos a su primer hijo, un niño que nacerá alrededor de abril, Aurora y Goffredo también luchan con su mudanza a una nueva casa en Milán, donde nacerá el bebé.

La pareja informó el sexo del niño en una hermosa fiesta asistieron amigos y familiares. Al final, el cielo se volvió azul para los sentimientos de todos. La abuela Michele Hunziker estalló en lágrimas de alegría. También con ella está Eros Ramazotti, quien desató el cambio de pañales y los bailes.

La formalización del embarazo de Aurora tomó algunas semanas“Necesito tiempo”, dijo la hija de Eros y Michelle. Entonces su estómago finalmente salió. “Finalmente todos somos libres para ser felices”, comentó Hunziker tras el video de Aurora en el que anunciaba las predicciones.