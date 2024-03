George Clooney no pudo contenerse sobre Elisabetta Canalis: tenía que hacerlo todos los días | el era insaciable

George Clooney, la estrella no pudo retenerlo. Lo que su ex esposa Elisabetta Canales tenía que hacer todos los días.

Hablemos con total claridad y no nos engañemos ni un segundo. La pareja que formó Uno de los actores más increíbles. Y amado en el mundo y porEx corista sarda Nos hizo soñar despiertos. Para los más románticos, fue su unión. hermoso cuento de hadas. Es una pena que se acabe y que no haya habido un clásico para ellos. Y vivieron juntos felices para siempre..

Al final eso parece Nos hemos distanciado de estilos de vida muy diferentes. Siempre estaba muy ocupado en el set y pasando el rato. ambiente de hollywoodMientras que ella, pese a ser una estrella en Italia, no estaba acostumbrada a todo esto. Quizás a veces se sentía confundida. La verdad es Él era quien quería conocerla a cualquier precio.hipnotizada por su explosiva belleza, por decir lo menos.

Fotógrafos Los adoramos y los seguimos a todas partes. las fotos Los vimos montando su motocicleta Mientras caminaban lago cómoSe enamoró perdidamente de él. difuso En un abrir y cerrar de ojos. Y es esa casa En LarioTodavía lo posee. Una vez liberado de sus muchas obligaciones, también le encanta ir allí. Su familia Y amigos más cercanos.

George Clooney y confesando sobre Canalis, lo que quería hacer todos los días

Tanto él como Isabel Rápidamente reconstruyeron sus vidas desde un punto de vista emocional, incluyendo a los niños. Su matrimonio sigue funcionando sin problemas y la corista sarda que es hoy Campeón de kick boxingVio el fin de su unión con su marido. Brian Perry Recientemente. Hoy esta feliz al lado Sepiano georgiano Que ya no esconde.

Y ahora, muchos años después de que terminara su romance con Clooney, vuelve a hablar de ello. Los descubrimientos que hizo ciertamente dejaron a la mayoría de la gente sin palabras. Sin embargo, parecía que no podía contenerse. Lo mantuvo dentro por mucho tiempo. Lo que Canales quería hacer cada día.

Ella y su gran ironía

Aparentemente Ella fue la mujer que más lo hizo reír a lo largo de su vida.. En resumen, nunca hubo un día en que sus bromas fueran… Su sabio sarcasmo, Ella no lo hizo reír ni reír hasta que lloró. este lado de ellie Haz fans tanto del actor como la misma corista.

Por lo tanto, este último tuvo otra confirmación de la verdad de este Los dos ex siguen en excelentes términos., incluso si ya no son amigos. también canales, Después de todo, ella siempre tuvo palabras amables para él. En resumen, parece que la conclusión de su historia no se estropea de ninguna manera. El recuerdo de los buenos momentos que pasamos juntos..