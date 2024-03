Aparece el mensaje enviado a un amigo – Il Tempo

No dejamos de hablar de Chiara Ferragni y Fedez. Las indiscreciones de Dagospia sobre la supuesta ruptura entre ambos han conmocionado a todos los seguidores de la pareja y han iniciado un loco juego de hipótesis y suposiciones. Aunque los participantes intentaron directamente prestar atención a su privacidad para proteger a sus hijos, lo que ambos dijeron que era su prioridad, surgieron varias historias de fondo. Según lo último informado por Oggi Weekly, la influencer y el rapero estaban en crisis y separados en casa desde hace algún tiempo.

Basándose en fuentes cercanas a la familia Ferragnise, Augie intenta juntar algunas de las piezas y reconstruir la dinámica que llevó a esposa y marido a un distanciamiento al principio gradual y luego aparente. Todo empezó en diciembre, cuando la autoridad antimonopolio impuso una enorme multa al emprendedor digital por “prácticas comerciales desleales” vinculadas a Pandoro, diseñada en colaboración con Paloco. Según lo que sabemos, Fedez iba a exigir el despido del manager de su esposa. A partir de ese momento prevalecieron los argumentos, al menos hasta que huyó a Miami.

Entonces, de repente, una cena romántica en el restaurante Carlo Cracco para celebrar San Valentín. Parecía una ocasión para “deconstruir la crisis” y, en cambio, los expertos en chismes la describieron como un intento de distraer la atención de los problemas legales y las tensiones internas. El otro pase mortal fue en propia portería del rapero, que no fue defendida por el influyente Moscoo Selvaggio (en comparación con Wanna Marchi de Marco Travaglio). Pero esto no es todo. Hoy escribe que no fue él quien salió de casa, sino Ferragni quien lo despidió. El cantante supuestamente le escribió a un amigo: “Estoy debajo de un tren”.