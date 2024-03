Musquio Selvaggio Sr. Mara: “Fedes tiene una personalidad especial, pero él y Chiara no son monstruos”

“El tema de Chiara, nos guste o no, es un asunto personal. Definitivamente es un momento difícil para Federico, independientemente de las últimas noticias. “No son monstruos, sino padres que aman mucho a sus hijos”. El orador es Mr. Mara, seudónimo de David Mara, el presentador de podcast y cantante que el pasado mes de mayo reemplazó a Luis Salle como copresentador del programa Muschio Selvaggio con Fidesz, después de una disputa entre ambos que aún no se ha resuelto. Y justo en los últimos días, un juez dictaminó como medida de precaución que las acciones de Fedez serían congeladas en espera de una decisión final. “Escuché de Sal hace meses, cuando Empecé y me pareció bien porque personalmente respeto el trabajo de otras personas”, dijo Mara. mamá“Ya no hablamos por razones obvias. Sustituirlo fue un gran desafío: tenía que sustituir a una persona influyente, querida y seguida, y además era muy crítico con la gestión de Muschio Selvaggio. Así que asumir la administración que tanto critiqué no fue fácil, porque el público está listo para atacarte”. Y ciertamente no se esconde detrás de la modestia: “Sabía que podía hacerlo, porque sabía que era el mejor en eso. mi trabajo Lo que quería hacer con respeto al proyecto de Federico “Y Lewis le está dando un giro completamente diferente”.

Relación con Fidesz

En la entrevista, Mara también habló sobre su relación con Fedez, en un momento difícil para el rapero y su familia. “No voy a negar que Fedez tiene una personalidad un tanto especial. Es impulsivo, una persona con corazón, pero reacciona “desde las entrañas”. “A menudo no estoy de acuerdo con lo que dice y hace”, admitió Mara, luego habló de las muchas discusiones que su colega tuvo con sus amigos: “También me parece una tontería pensar que siempre está discutiendo con todo el mundo. están demasiado expuestos y por eso siempre todo es exagerado”. “Y después de eso es muy difícil discutir conmigo. Él siempre se portó impecablemente conmigo, nunca fue arrogante y siempre fue muy humilde. Si nos peleáramos, no sería el final de “Todos cambiamos y por eso el mundo que nos rodea cambia”. También una idea sobre la situación de la familia Fedez: “Por lo que he visto, el amor hacia sus hijos realmente no tiene límites. Me disgustan aquellos que insinuaron durante este período que lo estaban utilizando como distracción. También puede ser cierto que quieran protegerse de esto. Tormenta de mierda Por ejemplo, personalmente no apruebo la sobreexposición, pero en realidad son padres cariñosos. “El problema con Chiara es un asunto personal y definitivamente es un período difícil para Federico”.

