Eleonora Giorgi, “A veces sólo quiero desaparecer”: la confesión exacta

Eleonora Giorgi decidió no encerrarse por el dolor y hablar francamente con todos sus seguidores. Le han diagnosticado cáncer de páncreas, pero eso no le impide hablar de cómo afrontar la enfermedad con quienes, como ella, tienen que lidiar con un cuerpo herido. Invitada en el salón del programa de entrevistas Verissimo emitido el sábado y domingo por Canale 5, la actriz utilizó palabras claras y destacó las consecuencias de la quimioterapia a la que se somete desde hace meses. “Espero poder venir aquí para contarles sobre mí”, dijo sonriendo y volviéndose hacia la presentadora Silvia Tuvanen. Luego una dosis de optimismo: “Los oncólogos dicen que soy un robot”.

“Después de la sexta quimioterapia, también me molesté con la comida. Es muy difícil. A veces me pregunto si todo estará bien. A veces se me ocurre que después de vivir en público tal vez sea mejor que desaparezca”, admitió la actriz. Quien también admitió su deseo de seguir formando parte del mundo del espectáculo: “Me gustaría volver a trabajar, aunque hay una parte de mí que quisiera encerrarme en un monasterio secular”. De las palabras de Giorgi entendemos que el deseo de ser sarcástico, incluso frente al monstruo del cáncer, no falta ni faltará.

En la conversación con Tuvanen, Giorgi deja espacio para la esperanza y el amor. El apoyo familiar es fundamental para ella en este momento. “Vengo de una familia muy masculina. Los varones son muy reservados a la hora de expresar el amor. Mis hijos eran reservados, pero esto que pasó se fue a la quiebra. Ahora están mucho más implicados”, afirmó tras el vídeo mensaje lleno de cariño y ánimo. . niños. La actriz decidió afrontar siempre con fuerza lo que la vida le depara: “No me gustan las cosas malas. Hay que saber encontrar las cosas buenas también. Y en dos semanas sabré lo que tengo que hacer”. Aún me quedan dos tratamientos de quimioterapia más por hacer, pero mucha suerte, suerte que esté la familia y mi sobrino. ¿Qué haría si solo me quedara un año de vida? Sólo me gustaría criar a mi sobrino. Gracias a Dios tuve hijos”, concluyó.