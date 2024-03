“San Ambrogio en mi corazón está en Florencia y ahora quiero un lugar en el campo”.

“Es una alegría muy grande y quería compartirla bien con todos mis amigos. “Estaban muy contentos”, afirma Eleonora, que tuvo que esperar hasta el final del último episodio, emitido el jueves por la noche en Sky, para abrir botellas de vino espumoso, manteniéndolo en secreto durante meses.

Se encontraron en Sant'Ambrogio, “mi lugar favorito en Florencia”. Trabajé allí y básicamente viví allí.».

Pero no en la cocina. Camarera en un restaurante Siprio, donde estuvo de turno hasta hace unos días. “El comedor sigue siendo un gran amor mío y nunca intenté mudarme a la cocina: nunca hubo una oportunidad y, de hecho, nunca se me ocurrió hacerlo. Era feliz de esa manera”, dice. Ha atendido a muchos clientes famosos, desde Katy Perry hasta Russell Crowe, “pero el día más satisfactorio fue el día que le serví minestrone a Thom Yorke”.

En Masterchef por casualidad Nació en Livorno y estudió en Pisa.. Llegó a Florencia más tarde “en un momento bastante extraño en el que quería cambiar de aires y vivir sola”. Pero en MasterChef terminó “casi por accidente”. Has visto un anuncio, lo has probado. Incluso estudiar cocina siempre fue muy natural, pasaba que antes de dormir me pasaba media hora entera viendo vídeos de cocina china. Junto con el interés, la competencia ha crecido a lo largo de los años y nunca es suficiente… Quiero decir esto”.

Sin embargo, finalmente ganó, al final de una final que se decidió sólo por detalles. pie Un menú que mezcla tradiciones occidentales y japonesas., llamado “Ichigo-ichi”, es una práctica asociada al budismo zen que requiere aprovechar cada momento al máximo. En la cocina venció a los jueces. Brillo y creatividad de los platos. Y el público con sus expresiones divertidas y sus métodos de actuación poco convencionales. READ Gf Vip 6, Miriana y Nicola no pudieron encontrar un punto de encuentro

Después de la victoria “En el momento de la victoria quedé asombrado”, admite. la llevé a casa 100 mil euros en monedas de oroSe publicará un curso de formación avanzada y un recetario. Algunos de ellos están vinculados a la historia culinaria toscana.

“Recientemente descubrí Testaroli loniagramoindisponibleEllos me vuelven loco. Luego me gusta el pastel de castañas.”

¿Y ahora? Bueno, créeme, “Quiero disfrutar del éxito, aprovechar este tsunami. Me quedaré en Florencia por un tiempo y luego seguiré ganando experiencia y estudiando hasta alcanzar el verdadero objetivo: Abrir mi negocio en el campo». No es un simple restaurante: “Estoy pensando en un lugar donde puedas vivir experiencias diferentes. Una casa en el campo donde puedes acoger a la gente y dejarles comer pero también cocinar y recoger productos de la tierra. “La campiña de Florencia no estaría mal, y la Maremma tampoco.”

En Florencia vivió entre el verdor. Santa Brígida Y Molino del Piano, 15 minutos para llegar.”

Cuando no está cocinando, está pintando. “Es algo que he hecho desde que era niña y obviamente cocinar a esa edad era difícil”, bromea Eleonora. Luego está la música, “pero nunca la he tocado”. Durante el programa habló de las dificultades y fragilidades que vivió, tales como: Trastornos de la alimentación Hoy lo superó, pero sobre todo entendió “el camino que quiero tomar”. Conduce a una casa en el campo.

