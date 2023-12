Christian De Sica sale a la calle con su auto: cuesta tanto como una casa Tesoro invaluable

No tienes idea de qué auto compró Christian De Sica, el precio es increíble y puedes comprar una casa con jardín.

Christian De Sica es uno de los actores más queridos de Italia.. Fue, junto con Massimo Boldi, protagonista de numerosas películas que caracterizaron la comedia italiana de los años 1990 y principios de los 2000.

Recientemente regresó al cine con Limón de inviernoUna película dirigida por Caterina Carone y protagonizada por él y Teresa Sabonangelo. Un verdadero cambio teniendo en cuenta el tipo de película que estamos acostumbrados a ver.

De Sica es Casado con Silvia Verdone, hermana del famoso Carlo: Los dos se conocieron cuando eran compañeros de clase y comenzaron a salir, a pesar de la resistencia de Carlo.

El cine no es la única pasión de De Sica: El actor tiene debilidad por los coches de lujo. Y nunca se detuvo a la hora de adquirir un nuevo modelo. Esto, por ejemplo, es la envidia de todo coleccionista. El precio es increíble.

La pasión del actor son los coches.

De Sica nunca ha ocultado su amor por los coches de ningún tipo. En su garaje hay muchos modelos interesantes, como el Abarth 500 o el maravilloso Rolls Royce Silver. Pero hay un modelo que llamó más la atención de los curiosos: el cupé atemporal que todavía hoy atrae a millones de coleccionistas. Mirándolo, definitivamente es unUn coche muy elegante que causa una buena impresión, teniendo en cuenta también su increíble precio.

El coche tiene un motor de 540 caballos de fuerza, que es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos, y su velocidad máxima alcanza los 320 km/h. A pesar de sus imponentes proporciones, es un coche elegante y rápido, con una aerodinámica extremadamente precisa. ¿Hemos despertado tu interés? Estamos seguros de que una persona con más experiencia ya habría entendido de qué coche estamos hablando y Se muerde las manos sabiendo que De Sica tiene la suerte de tenerla.

Tesoro de Christian De Sica

¿Entiendes de qué coche estamos hablando? Bueno, sí, lo es: no. Ferrari 612 Scaglietti! Este coche salió al mercado en 2004 y era uno de los más lujosos del fabricante de automóviles. Evidentemente, una celebridad como De Sica no puede evitar tener en su garaje un modelo envidiado y apreciado por los aficionados de Ferrari de todo el mundo. No es raro que pillen a un actor conduciendo este bonito coche.. No teme que le arruinen el asunto, aunque el precio no sea pequeño: Estamos hablando de 272.000 euros.prácticamente el mismo precio que una casa con jardín.

Incluso lo multaron una vez mientras estaba en llamas: aparcó sin permiso de estacionamiento y, tras la sorpresa inicial al ver un modelo tan lujoso, la policía le impuso una multa. Sólo más tarde, tras consultar con el propietario del coche, descubrieron que pertenecía a De Sica. Al parecer, el actor no impugnó la multa y admitió que se había equivocado. Mientras tanto, ¡impresiona con el impresionante modelo!