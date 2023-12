“Mis mejores deseos de paz, cada uno se pone en el lugar del prójimo” – Corriere.it

a”Mi esposa y yo nos conmovió ver tantos voluntarios en la ceremonia de coronación”. El rey continuó mientras filmaba. Ritos en la Abadía de Westminster (a su hijo Harry no le dispararon) Luego tuvo lugar la Gran Jornada de Ayuda para los voluntarios, con su hijo en primera fila William está con Kate y es el segundo en la fila después de George. Participar en trabajos voluntarios. a”Este espíritu de servicio es la columna vertebral de nuestra empresa. », confirmó Carlo.

Entonces Carlo tocó un tema. Sostenibilidad que dura más de cincuenta años Explica su camino de vida, después de hablar en la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) en Dubai hace un mes: “En mi vida he visto una sensibilidad creciente hacia este tema, hacia la necesidad de cuidar el tierra y la tierra. El planeta que es el hogar que todos compartimosa”.

Según su propia definición, “pacificador” Como dijo sobre la nieve de Davos en 2020, Su Majestad el Rey se refirió a la situación geopolítica mundial. Y no se olvidó de las comunidades. Comunidad, es la palabra clave después de todo Para comprender el significado profundo de su reinado, el Rey dedicó su proyecto alimentario de coronación, que lanzó con motivo de su 75 cumpleaños el 14 de noviembre, a las comunidades más vulnerables. Junto a la palabra sostenibilidad .

hoy, El rey Carlos abraza el legado de los 70 años de discursos navideños de la reina. Hace un año habló por primera vez en Navidad, deseando “paz, felicidad y luz eterna”. No hay ninguna referencia a los duques de Sussex., mientras que los Príncipes de Gales fueron citados por su compromiso. Mientras que las imágenes que el Rey eligió para acompañar su discurso de 2022 recordaron el trabajo del frente en Windsor: familia real trabajadoray por tanto Camilla, los Príncipes de Gales, el Conde de Wessex Eduardo y la Princesa Real Ana.

Misa de Navidad en la Iglesia de Santa María Magdalena para la Casa de Windsor antes del tradicional almuerzo en la finca de Norfolk que fue comprada por el Rey Eduardo VII y desde entonces ha sido un centro turístico navideño de Windsor. Con el rey Carlos, Camilla, los príncipes de Gales y muchos nietos, además del príncipe Andrés, hermano del rey, y, por primera vez en 30 años, Sarah Ferguson, su ex esposa. Kate y George saludan al público por primera vez, al igual que la reina Camilla y Carlos. La bandera palestina también apareció entre la multitud. Texto: Enrica Rodolo

Detrás de los discursos de la reina Isabel II, han pasado 70 años Felipe, duque de EdimburgoUn apoyo vital para la reina británica que la convenció de pasar de la radio a la televisión. Filippo, visionario y apasionado por el futuro, sugirió a Elisabetta hablar y sonreír a la cámara. Había llegado el momento de llevar a los hogares de los británicos y del mundo no sólo sus palabras y sus deseos navideños, como lo venía haciendo desde hacía tiempo en la emisión de radio del 25 de diciembre, sino también su sonrisa y sus expresiones.

Por ejemplo, en 1958 – mientras Filippo luchaba contra el establishment Para encontrar un papel: “Honestamente, no me siento en absoluto como mi bisabuela Tudor (Isabel I, ed.), que no tenía marido ni hijos”, dijo. Reiterar la importancia de Felipe, el verdadero amor de la Reina.