Ferragnes “La caída de los dioses en los tribunales”: escenario de abogado matrimonial

Últimamente los nombres de Chiara Ferragni y Fedez están en boca de todos. Ayer más que nunca. La influencer eligió el salón de Fabio Fazio para intentar rastrear qué le pasó, desde Panduro Gate en adelante, y romper el silencio sobre los rumores de ruptura con el rapero. En Zona Bianca, el programa de política y actualidad de Rete 4, el presentador Giuseppe Brindisi pidió a sus invitados que opinaran sobre la historia de la empresaria, que admitió la crisis con su marido, explicando que estaban en contacto y que nada había sucedido. sucedió. Aún no establecido. El abogado matrimonial Gian Ettore Gassani intentó esbozar posibles escenarios para la pareja de socialité más seguida de todos los tiempos.

“Se llaman Ferragnis. Sabemos muy bien que son Fidesz y Ferragni, son un solo bloque. Es cierto que hay una separación de profesiones, pero necesitamos ver a nivel comercial e institucional hasta qué punto esa separación” : Esto es lo que dijo Ghassani, luego fue directamente al meollo del asunto y explicó: “La cuestión es que la caída de los dioses en las redes sociales podría ser la caída de los dioses en los tribunales. Tendremos que entender cuál es el Los enredos de los dioses en las redes sociales lo son.” “¿Qué pasa con esta pareja?”

Luego, el periodista le preguntó al abogado qué consejo le daría a Virani y Videz. El experto dijo, tras darse cuenta del cambio que ambos se impusieron en este delicado período: “Para mantener la calma, hablen un poco y no hablen demasiado el uno del otro”. “Ahora me parece que lo hicieron. Al contrario de todo lo que han hecho hasta ahora, porque han publicado todo sobre sus vidas. Sabemos muy poco sobre su separación y Ferragnes no ha regresado. Yo les diría: quédense en tus lugares porque son personas mundialmente famosas y es peligroso decir “Una palabra más”.