La estrategia ganadora de Chiara Ferragni en 'Che Tempo Che Fa', he aquí por qué: análisis

Desde la banda sonora, hasta el pañuelo usado en momentos de emoción, y hasta errores gramaticales en la autoexpresión: anoche en el estudio “Che Tempo Che Fa” de noviembre “Vuelve a trabajar la Chiara Ferragni de siempre, una profesional que presta mucha atención a su imagen y tiene ganas de controlar a todos”.. A pesar de los constantes recordatorios de su “autenticidad”, la entrevista fue “muy reflexiva, precisa y disciplinada”. La influencer logró su objetivo“La estrategia que está adoptando en este período es la estrategia ganadora”. para hacerlo Un análisis detallado de Adnkronos elaborado por Maria Angela Polisana, profesora de sociología de los medios de la Universidad de Milán que hizo de Chiara Ferragni un objeto de estudio.

Análisis: “El objetivo es recuperar marcas”

profesora en diciembre Había criticado el video de disculpa publicado por la influencer tras el escándalo de Panduro“Es un paso en falso, pero – añadió – se recuperará”, afirmó Polisana. Esto es lo que pasa En las últimas semanas, Ferragni ha estado implementando una “estrategia cross-media: Anoche repitió en televisión conceptos ya expresados ​​en las redes sociales y en la entrevista al Corriere della Sera, presentándose como una persona inocente, vulnerable y víctima de un ataque mediático. Es todo un contenido muy coherente, tal como lo veo. Detrás de una tendencia muy precisa“, confirma el profesor.

Pero lo que cambia de un medio a otro es el público objetivo.: “Con esta aparición televisiva, quizás el intento no era acercarse a sus seguidores, sino recuperar las marcas que lo habían abandonado en este período. Y en parte lo logró, si miramos las cifras de audiencia de Fazio”, destaca la sociología de los medios. maestro.

¿Qué funcionó en la entrevista de Chiara Ferragni a Fabio Fazio? La profesora Polisana comienza desde el principio: “La entrada al estudio me hizo sonreír con la banda sonora de A Star Is Born realmente dándonos un marco para la compleja y conmovedora historia de amor entre ella y Fedez, que se define como 'la superestrella Ferragni, a quien Fazio tiene comparado varias veces con Oppenheimer. Una comparación que sinceramente me pareció un poco loca y excesiva.” Luego está Conceptos expresados ​​por el influencer: “Fue una entrevista que debía desarrollarse siguiendo líneas muy definidas, que yo había acordado con Fazio. En la conversación de media hora ella no añadió nada nuevo: subrayó su buena fe, la importancia que concedía a la familia por encima de todo, y que la culpa, en su caso, parece más bien un malentendido por parte del público y por tanto por parte del consumidor. Parecía narcisista y muy segura de sí misma, porque al final la culpa es de quien la malinterpretó.“No comprende sus buenas intenciones”, explica Polisana Un recordatorio constante de “la sinceridad y la autenticidad, que son los puntos fuertes de los influencers”.¿Qué debería distinguirlos de las celebridades que no nacieron bajo la “autenticidad”?Lo cual se repitió, pero estaba claramente construido.“Además, la forma de expresarse de Ferragni favorece este sentimiento”.Habla de forma muy sencilla, a menudo comete errores gramaticales y gramaticales y, por tanto, prefiere los procesos de identificación.“, explica el profesor, refiriéndose a la teoría expresada por Umberto Eco en el volumen “Fenomenología de Mike Bongiorno”. El semiólogo explicó que “el éxito del presentador es que se presenta como una persona esencialmente normal, que hace toda una serie de errores y, por lo tanto, tiene capacidad para mediar y ser visto por el público como un individuo fácilmente identificable. Con Ferragni pasa lo mismo”, destaca Polisana.