Antecedentes de San Remo y divorcio.

Paolo Bonolis Está contada en 360 grados. invitado al podcast BSMT Por Gianluca Gazzoli, el presentador reveló algunos datos básicos relacionados con San Remo 2005 y 2009 (las dos ediciones del festival que dirigió) marcaron las diferencias con la cita actual. Bonolis también se pronunció por primera vez sobre el divorcio Sonia Broganelli. Vamos a averiguar Que dijo el.









Paolo Bonolis sobre San Remo: críticas y cambios

Invitado Gianluca Gazzoli, Paolo Bonolis había pasado por Sótano“Se dijo a sí mismo en una entrevista. BSMT. Durante el episodio del podcast el conductor también habló San Remo: Su nombre estaba entre los candidatos a Post-AmadeusPero al final se tomó la decisión. Carlos Conte. Así recuerda Bonolis las ediciones 55 y 59 del festival, cuando él fue quien condujo y dirigió San Remo 2005 Y San Remo 2009. El presentador se permitió algunas duras críticas, explicando que nadie Grandes diferencias Con el Festival Amadeus de Cannes Selección de cancionesque pertenece a uno comisión El director técnico no crea algunos fricción: “¿Mi San Remo? Las canciones las tenía que elegir el comité (…) Me hicieron escuchar algunas canciones y las quitaron”. Mientras todo fluye [dei Negramaro, ndr] Decir que era una tontería. Le respondí: “No es ninguna tontería, ¿estás loco? ¡Un pedazo así es un pedazo de la Virgen!”. Lo mismo pasó en 2009 con la canción. sinceridad [di Arisa, ndr] No estaban convencidos”.

Finalmente, analizó la “grandeza” de San Remo, que había quedado disminuida después de que la banda abandonara la escena. Competencia de mediosque hoy permanece efectivamente “apagado” durante la semana del evento: “Si bien San Remo fue una inversión fuerte, los gerentes trabajaron duro para recibir a invitados importantes. (…) Luego, cuando Ray y Mediaset hicieron algo Un acuerdo con un hombre respetable. Si se hubieran lanzado durante la semana de San Remo, Rai 1 debió haber dicho ‘¿por qué gastarlo para ganar dinero de todos modos? ¡Siguen siendo números locos!’





Divorcio de Sonia Broganelli