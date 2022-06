Deep Heard, ¿por qué perdió Amber? (En la operación más loca del mundo) – Corriere.it

De Mathieu Percival

Moretones, fotos y videos sin fecha (y Kate Moss): cómo el abogado de Deep Heard se metió en problemas

barco pirata Johnny Depp – Abogados de lujo valorados en mil dólares la hora, Vi a Kate Moss

Sorprendente como en la vieja serie de Perry Mason, una extraña procesión de nominaciones reunida entre tenientes, ex agentes, porteros de las principales mansiones de Hollywood y recompensas, llegó al puerto contra viento y marea en la víspera, después de seis semanas de salto. La operación más loca del mundo. (Los Correo de Nueva York Ayer en primera plana lo definió así, loca) La transmisión en vivo que fascinó a las redes sociales.

el caso Pero como hizo eso Depp gana demanda por difamación

¿Qué la mayoría de los expertos consideran demasiado difícil? La Constitución estadounidense conserva un protagonismo extraordinario en la libertad de expresión: en las figuras públicas se puede decir y escribir sobre todo o casi todo gracias a la sentencia del Tribunal Supremo New York Times Co. Sullivan (1964). Figuras públicas como Depp son objetivos legítimos A menos que las críticas con odio realcon mala conducta intencional realMentir sabiendo que mienten para causar daño es un obstáculo muy difícil de superar para los abogados. Pero es una de las primeras cosas que enseñan en las facultades de derecho en países como Estados Unidos donde es una tradición. Ley Pública Principio

mintiendo en uno, falso en su totalidad

Un testigo que miente sobre algo ya no es creíble. Aquí entonces, la estrategia del Equipo Depp, a la vez simple y arriesgada, fue sembrar dudas sobre la credibilidad de la ex esposa Amber Heard, e incluso sobre su buena voluntad. Los siete jurados decidieron que Heard actuara con ellos odio realrencor real contra Deb, calumniarlo. READ Baldwin, subdirector de otro grupo despedido por un accidente con un arma - Corriere.it

abogados El juicio se estudiará en las facultades de derecho como lo era en su época los simpson: Los abogados de Depp fueron dirigidos por Camille Vasquez A él escuchó Esa donación caritativa de $7 millones (recibida de Depp en el momento del divorcio) nunca llegó. La actriz enfurecida se vio envuelta en una discusión sobre el significado literal de la promesa de que no la ayudaría. Otro momento decisivo: las mentiras inútiles. Heard, quien inicialmente negó su participación, luego admitió que los videos de sus peleas con Depp que fueron filmados en secreto no fueron enviados personalmente por ella al sitio del escándalo. Tmz Pero solo ella y su abogado obtuvieron los videos. El que insiste en que no avisó a los paparazzi de su comparecencia ante el tribunal se le escuchó con un moretón en el rostro.

Jurado ¿Por qué arruinar su credibilidad de esta manera? oscuridad. Entonces, cuando el jurado vio evidencia desagradable, como la falta de metadatos de fotos digitales de los supuestos moretones que Depp dejó en su rostro (sospecho que fue un truco para no mostrar que las fotos habían sido manipuladas), el resultado fue: una mentira. sobre las pequeñas cosas. ¿Y para adultos? Realmente fue la única duda que no planteó al jurado, que de hecho vio la horrible foto del taburete que había dejado en la cama de Depp (afirmó que eran de Yorkshire y pesaban 2 kg). ¿Y qué hay de la locutora en un popular programa de entrevistas, donde apareció en perfectas condiciones, menos de 24 horas después de creer que Depp la mató a golpes, dejándole los ojos morados y la nariz ensangrentada? ¿Testigos que juraron que nunca le habían visto magulladuras o golpes en la cara? Así, en una serie de victorias de Depp culminaron en Reloj sorpresa Kate Moss Lo cual Heard negó la semana pasada (nunca me golpeó y nunca me empujó por la escalera), que es el último movimiento ganador del abogado del actor. Ayer, una foto de Moss, que fue a ver a Depp en el backstage de su concierto en el Royal Albert Hall el lunes por la noche, estaba en la portada de correo diario: ¿Fue ella quien salvó a Johnny? READ Valeria Rossi, la canción "Tre parole" sigue siendo un culto musical: cuánto gana cada año