quien cuidó de Archie en Inglaterra

Harry y Meghan siguen hablando de la serie de Netflix. Los Sussex, por ejemplo, han revelado quién era la niñera que cuidaba a Archie en su antigua vida en Inglaterra y lo especial es que es una mujer muy diferente a María Borrallo y la niñera de William y Kate. el Príncipe Harry y Meghan Markle Solemnemente se despidió de familia real Durante más de dos años, y ahora no tienen miedo de revelar los detalles secretos de su antigua vida en la corte. Justo eso hicieron en la serie de Netflix que se estrenó hace unas semanas, donde contaron toda su historia de amor, desde el primer citas secretas a mi casamientoIncluso El nacimiento de los niños. Los dos han hecho a menudo referencias a William y Kate Middleton, y no han dudado en declarar que siguen siendo muy formales incluso lejos de los focos. Las diferencias entre las parejas también se explican por sus elecciones con respecto a las niñeras: he aquí por qué. Archie tenía una niñera diferente a la de George, Charlotte y Louis Maria Borallo, niñera de George, Charlotte y Louis, es ahora famosa en todo el mundo: estudió pedagogía en España, se graduó en la Escuela Norland de Bath y ahora es una niñera ‘propietaria’. Además de saber coser, cocinar y lidiar con las rabietas de los niños, también aprendió a esquivar a los paparazzi y protegerse con las artes marciales, todo sin renunciar a su disfraz de Mary Poppins. En una palabra, además de él, los jóvenes herederos al trono están completamente a salvo. Cuando Harry y Meghan vivían en Inglaterra, no querían a la misma niñera que sus cuñados, para el bebé Archie preferían a alguien menos formal. ¿De quién se trata? Por Lauren Kumalo, una enfermera afroamericana que trabajaba para el Servicio Nacional de Salud. READ "Sordy me dijo que parara, Amadeus nació en un momento de crisis" - Corriere.it ¿Quién fue la primera niñera de Archie? Nacida en Zimbabue, Lauren Kumalo tiene un enfoque muy diferente, estudió enfermería pediátrica en la London South Bank University, se especializó en cuidados intensivos neonatales en la City University London y trabajó durante mucho tiempo en el Portland Hospital de Londres, el hospital donde Meghan dio a luz. pequeño Archi. Comparada con Borrallo, ella es ciertamente más sencilla y realista y prueba de ello es la imagen que compartió de ella en la serie Harry & Meghan, donde aparecía con un atuendo informal con Archie sobre los hombros junto con un colorido pañuelo africano. “Recibí una llamada telefónica, me dijeron que el Príncipe Harry y Meghan querían verme ofrecerme para patrocinar a Archie. Le respondí: “Espera, tengo que sentarmeEstas fueron las palabras que comentó la niñera en el momento en que comenzó a colaborar con la familia Sussex, sin embargo, cuando ingresó a Frogmore Cottage, todos sus temores se desvanecieron: entendió que Harry y Meghan eran personas muy hábiles, capaces de hacerla sentir completamente a gusto. facilidad en cualquier situación.

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });

“Nerd de la cerveza en general. Ninja independiente de las redes sociales. Aficionado al alcohol incurable. Propenso a ataques de apatía”.