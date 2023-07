Concierto de Bruce Springsteen y Monza en peligro por mal tiempo: decisión pronto

aguantar o no Concierto de Bruce Springsteen? Esa es la pregunta que se hace en Monza, donde se espera que el presidente actúe esta noche en el Prato della Gerascia del Autodromo Nazionale. fiesta de graduación ahora En peligro por la violenta tormenta que ha azotado a toda Lombardía en las últimas horas. “Digo las cosas como son: es una elección paradójica, decida lo que decida – le dijo a AdnKronos Alcalde de Monza Paolo Bellotto -. La decisión más responsable es realizar el concierto, si tuviera que asumir la responsabilidad, probablemente sería esta, porque tengo menos experiencia en orden público que el gobernador y el funcionario… En cualquier caso, la decisión se tomará en una hora.

“En este momento me enfrento a una pregunta -explica el alcalde- si detengo el concierto durante dos días, tengo que gestionar a 50.000 personas en términos de orden público y seguridad… Si el concierto se lleva a cabo, alguien me dirá cómo le pasó al alcalde de Ferrara que no tengo corazón con el medio ambiente y que no me doy cuenta de que la ciudad necesita” ayuda. “Yo –continúa Pilotto- me doy cuenta de eso, he estado tres días y tres noches entre la ciudadanía para manejar el caso. Ahora tengo que equilibrar el tema de orden público y seguridad y el tema de convergencia de fuerzas. Por eso, estoy evaluando la solicitud de refuerzos de personal de protección civil que me ayuden en la ciudad para agilizar los operativos que ahora manejan 15 equipos de gestión verde más bomberos y otros”.

El alcalde tendrá próximamente una reunión con el Secretario General y luego se reunirá de nuevo con el Cuestor y Gobernador de Monza. “En el jardín donde tendrá lugar ayer y ayer el concierto, trabajaron hoy 45 trabajadores forestales para realizar las limpiezas -confirma Pilotto-. Ayer a las 14 horas el jardín estaba intacto, con los árboles asegurados, toda la limpieza y reordenación completada. Todos los caminos que tenían que hacer los espectadores estaban despejados pero con la lluvia de anoche estaba claro que había una tarea final”. Mientras tanto, Barley Arts, los organizadores del evento, se han asegurado de que The Tonight Show esté confirmado actualmente.