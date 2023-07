La farsa de Mirko y Perla

el Boletas de calificaciones del penúltimo episodio de Temptation Island Primero pusieron a Mirko y Perla. Los demás están detrás de nosotros. Llegamos al quinto y penúltimo episodio del reality presentado por Fasino, luego Maria De Filippi, presentado por Filippo Pesquilia, y seamos realistas, solo quedan las parejas más aburridas.

Gabriela y Giuseppe: vota, te extrañamos. Sin frases inverosímiles que destilan estupidez y macomba, sin razonamientos medievales —no, espera a que tus medievalistas se ofendan—, me corrijo, sin pensar en los momentos oscuros de la cultura popular italiana, sin traición y despecho, en fin, sin el Niño y la Dama americanos de la Isla de la Seducción.

Vittoria y Danielle: voto Zzzzzzzzzzzzzzzzz. Valeriana disipar evade. Hago un llamamiento al señor Bonomeli: tómelos en lugar de manzanilla con melatonina y magnesio. Son realmente geniales. Quizás, quizás, en una treintena de episodios nos sorprenda alguna de sus declaraciones. Pero Temptation Island termina la próxima semana. Se espera, descontado más que las ventas a principios de julio. ¿Un viaje de sentimientos? Vacaciones en un resort de lujo más que otros. Vamos, vamos, deja algo de espacio.

Mirko y Perla: La Voz del Payaso. Arrancan el reality con Freno de mano, también porque son objetivamente eclipsados ​​primero por Manu e Isabella y luego siempre por Gabriela y Giuseppe. Ahora tienen toda la escena para ellos solos y la asimilan. En el prólogo, como no presentan razonamientos aunque se les proponga con un jorobado -pensado como texto y no como Quasimodo de Notre Dame- pasa en el prólogo. Es posible que se hayan amado en un tiempo que varía entre nunca y nunca. La verdad es que ahora están más cabreados que Correos hace 45 operaciones en el mostrador cuando nos toca a nosotros justo después y mear. Si tuvieran el sable de luz y el delantal, podríamos ver un enfrentamiento completo. Pero la producción no se lo proporciona. Cuando estalla un enfrentamiento, salen por separado, pero con quien los tiente. Los nuevos sindicatos solo continuarán en el momento de la transferencia bancaria. payasadas.

Ale y Federico: Votar ¿Sigues escuchando? Es más molesto que el gallo que canta a las cinco en casa de mi amiga Giada después de que llegamos a casa a las tres. Y aunque el gallo debería quedarse allí de todos modos y eso lo sabemos, no está claro por qué Ale no envió a su novio a casa como el día después de que lo conocieron.

Francesca y Manuel: La voz del elefante. Filippo, entendido como Piscaglia, te diré que no eres su primo y que en lugar de que un extraño te llame ‘elefante’, ¿preferirías tener un sarpullido? No, porque por el aguante se acaba explotando. Y Filippo, tienes razón al empezar a poner grandes puntos en la ‘i’. Luego viene la producción, que elige “Little Man” de Mia Martini para poner en escena. Ella es instantáneamente una leyenda. Se burla de que ella se esté abriendo al sencillo de Alberto, pero está contento de que haya descubierto más. En definitiva, un golpe en el aro y otro en el cañón. A ella le gustaría dárselo a él en su lugar. De hecho, pide encender el fuego del enfrentamiento y sale sin él. La esperanza es que sobreviva sin él incluso fuera del programa.

Advertencia: incluso durante este episodio, se abusó del idioma italiano durante mucho tiempo. Advertencia: Ver este programa puede dañar seriamente tus lecciones de gramática.