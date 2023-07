La familia real se expande: Kate ya no está en la piel | Anuncio feliz

Kate Middleton sobre la luna. La familia se expande dentro de la legendaria familia real. Felices noticias que calientan corazones.

Kate Middleton definitivamente es uno mujer muy amada de gente inglesaquien lo esta esperando la veo en el trono Con su guapo marido. Además, muchas mujeres en todo el mundo lo consideran, y también por una buena razón, como una mujer real. icono a elegancia Residencia en estilo. Entre otras cosas, muchas de sus prendas, incluso ropa informal. copiar también Y ella Fotos con muchos clics.

Posteriormente, muchos trataron de seguir su consejo con respecto aMi dieta e implementado muchos deportes el exterior. No en vano, si hoy tienes 41 años y después de 3 embarazos consigues un Nada menos que increíblees para todos atención ella es direcciones a su cuerpoasí como la Madre Naturaleza, que fue muy comprensiva con ella.

A ella y a su esposo les encanta cuidarse, por supuesto cuando las obligaciones formales lo permiten, Personalmente Dren la crianza de la descendencia Y parece que por esta misma razón recientemente los dos decidieron cancelar algunas de sus apariciones en eventos públicos. Entre otras cosas intentan mantenerlo lo más cerca posible. de chismes de los medios Los tres niños. Estamos hablando de JorgeY charlotte Y Luis.

Kate está encantada y la familia se está expandiendo

El primero ya es una auténtica superestrella y desde hace varios años circulan muchos memes sobre él. charlotte Ha estado en los titulares últimamente, no solo por ser bonita, sino también por ser bonita. Interesado en la modacomo el madre. Entonces se rumorea que ella también lo es. Podrás mañanaal igual que el padre famoso, convertirse en un punto de referencia a muchos de sus compañeros.

Luis Todavía es joven, pero ahora también está empezando a darse a conocer. KatePor su parte, nunca ocultó sus fuertes instintos. la madreAsí como el deseo de ser madre por cuarta vez. Guillermo En cambio, como un esposo inteligente, trató de frenar este sueño suyo, dado que su esposa había sufrido en el pasado de síndrome posparto. sin embargo, el Middleton Ahora está en la luna ya que un nuevo objeto está en camino. La familia se expande.

Middleton está lista para volver a ser tía

Sin embargo, ella no es, al menos por el momento, quien es él. dulce esperaMás bien, ella es la hermosa consorte de mi hermano. Kateeso es decir mezquitas Middleton. si Hermosa Elíseo embarazada. Este es el primer hijo de la pareja que se nombró a sí misma si, mas bonito En septiembre de 2021, durante una ceremonia muy íntima en la Riviera francesa.

Esto fue seguido por una recepción en la playa muy romántica. claramente Kate Y Guillermo No pueden esperar para convertirse en tíos, aunque no sea la primera vez, pero no para sus sobrinos. Harrysino también de los tres hijos nacidos de Pippa Middleton y su encantadora esposa.