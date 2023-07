Qué hace Mirko de Temptation Island 2023: The Benefactor

Mirko Brunetti de Temptation Island 2023 está emparejado en el reality show con Perla Vatiero. Fue futbolista pero su principal trabajo es el emprendimiento

Prácticamente desalojada en La isla de las tentaciones 2023, la amiga de Mirko Brunetti, Perla Vatero, se ha convertido en una auténtica estrella de las redes sociales. El joven de 26 años bajo el signo de Capricornio definitivamente se encuentra entre los protagonistas del espectáculo que tiene intrigados a los espectadores tanto por su belleza como como boomerang por las acusaciones que recibió de su novia durante su viaje de pasiones. Perla ha dicho muchas veces que Mirko solo piensa en su trabajo y cuando llega a casa se muestra apático e ignora su relación, por lo que es legítimo preguntarse cuál es la verdadera vocación del chico originario de Rieti. En el pasado, el rival de Temptation Island 2023 fue un futbolista aunque con una carrera digna, su rol fue el de portero y jugó en diferentes equipos como Francavilla, Angulana, Recanatis y finalmente PF Sport. De hecho, después de graduarse en Economía y Administración, la misión de Mirco Brunetti es administrar la cadena de pizzerías llamada Eurofocaccia, una empresa familiar fundada en la década de 1960 por Pietro y Bruno Brunetti. Es difícil dar una respuesta única sobre dónde se encuentra la pizzería del amigo de Perla porque hay muchos puntos de venta en Lazio, Abruzzo, Marche y Umbria. Entre los más famosos se encuentran los de Avezzano, donde a menudo es posible conocer en persona a Mirko, quien se interesó por completo en la apertura y la gestión. Es posible ver el trabajo de la empresa en los canales sociales de la actividad con la primera sede a partir de Rieti en Via Salaria.

La isla de la tentación ¿Qué está haciendo Pearl?

En los primeros episodios de Temptation Island, Perla se quejaba repetidamente de que para ayudar a Mirko no podía realizarse a sí misma. La chica de Salerno ha dejado claro en varias ocasiones que lo dejó todo para vivir con su novio, que no pensaba en sí misma y que últimamente estaba intentando a toda costa encontrar trabajo. De hecho, el propio Mirko reveló a los demás concursantes del programa conducido por Filippo Bisiglia que él había financiado en su totalidad la actividad de Perla, exponiendo así a su novia que, por el contrario, se benefició de lo que había hecho Mirko, dejando claro que no lo haría. se fue sin él. De hecho, la respuesta a la pregunta de qué tipo de trabajo hace Perla se puede encontrar en Internet, de hecho, el competidor de Temptation Island es propietario de una tienda en línea y propietario de su propia marca de ropa Perlytas. En el sitio web oficial se puede ver a la amiga de Mirko posando con los diferentes modelos a la venta y en una página dedicada se presenta como directora ejecutiva explicando que el negocio comenzó en 2021 y está formado por un equipo de diseñadores que hacen prendas únicas y totalmente Made in Italia. Será curioso entender cómo y si el activismo de Perla da resultado durante el estallido de una posible confrontación que ambos podrían tener para entender si continúan juntos o se van definitivamente.