‘Podrías haber sido una madre para tus hijas’: asesinó públicamente a Heather Parisi | La hija derramó los frijoles

Heater Parisi está siendo acusada por el público y su hija de no ser una buena madre. Las palabras que iniciaron la polémica.

Recientemente parece que se habla de calentador parisino Sólo por las polémicas que circulan, que no son pocas.

Se ha mudado a Hong Kong desde 2011 con su esposo. Umberto María Anzolín y su gemelo, Isabel Y dylan Ella ha estado librando su batalla sin límites desde el comienzo de la pandemia, enfrentándose con frecuencia y de buena gana incluso con los médicos con los que entró en contacto.

Todavía hay polémica por sus declaraciones sobre el eterno competidor Lorella Cucarini, que muchos recordarán, sobre todo en los años ochenta y noventa, fue protagonista de la variedad italiana. Ambas bailarinas, la rubia y la guapísima, son muy queridas por el público pero son muy diferentes, la estadounidense la describió recientemente como “un vaso alto de agua, constante y alto”Lo que sea que signifique.

Y siempre recientemente hubo una polémica con una de las hijas, quien respondió a algunas de las declaraciones de su madre contando historias sobre su relación que nadie imaginaba.

discutiendo

calentador parisino Además de las gemelas que dio a luz a los 50 años gracias a la fecundación in vitro, tiene dos hijos más con dos hombres distintos. rebeca, Ella nació de su primer marido. Jorge ManentiY Jacqueline Nacido en 2000 en una relación con un cirujano ortopédico. Juan Di Giacomo. En una entrevista con monstruos Cuando le preguntaron a la bailarina si estaba feliz de ser suegra último, contestada “¿de?” Libere a la audiencia del cantante, comprometido con Jacqueline.

Pero las afirmaciones sobre la feliz familia extendida, en la que todos se aman, despertaron a la misma hija. Y la niña intervino en las redes sociales a raíz del episodio para desmentir: Me veo obligado a admitir una triste realidad, que personalmente hubiera preferido no compartir. No he visto a mi madre en 10 años.. Así que me alejo de lo dicho. Ella no sabe nada de mi vida excepto a través de las redes sociales como tú”.

Un calefactor parisino fue masacrado públicamente

después calentador parisino Ella respondió, nuevamente a través de las redes sociales, que solo quería tomarse un tiempo para responder porque no le gusta hablar de su vida privada. Pero agregó “Mi hija Jacqueline piensa diferente y usa las redes sociales para generar simpatía y obtener más Me gusta. Lo hace sabiendo que recibiré cada golpe sin ninguna reacción, no porque no tenga mis razones para señalarlo, sino porque eso es lo que madre sí: perdona y espera pacientemente.” .

Pero en la misma entrevista con monstruos La bailarina también habló sobre las vicisitudes de su vida. Desde la falta de una madre que la obligó a cuidar a su hermanita cuando ella solo tenía ocho años, y la violencia a la que fue sometida una persona cercana a ella que no quiso mencionar su nombre, y otras situaciones duras. A pesar de esto, la web no mostró mucha simpatía, muchos comentaron: “Su madre nunca estuvo allí, e hizo lo mismo, si no peor… Mah”. Y “Pero quién te creería, si hubieras sufrido tanto, hubieras dado dos hijas, yo siempre fui un estafador”. aún “Ya que diste a luz a tu hermana, también puedes dar a luz a tus hijas”.