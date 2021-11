Factor X 2021, Agnelli acusa a jueces de conspiración, silba a Hell Raton que responde: ‘Hazte dos preguntas’

Factor X 2021, Agnelli acusa a los jueces de conspiración, silba a Hell Raton que responde: “Hazte dos preguntas”. Contador de chispas en el concurso de talentos de Sky, durante 4to en vivo el jueves 18 de noviembre. El espectáculo que critica es Fuego bengalí.

Leer también> X Factor 2021, Live 4th: The Elimination of Versailles. Emma y Mica encantan al honrar a Lucio Dalla

Después de la actuación de Bengala Fire con “Evil” para Interpol, en La segunda ronda de X Factor 2021Los espíritus se encendieron en la mesa de los jueces. Hell Raton, Mika y Emma en la banda conocían habilidades como músicos, pero la actuación de la noche no los convenció.

“Eres una gran banda – dice Emma – pero les falta un poco de estilo personal”. Mika también comparte la misma opinión: “Es una pieza bonita y están jugando muy bien. Cada vez que encuentro un gran trabajo de modelo, aquí hay una gran pieza, pero no tuve la misma impresión, faltaba esa luz “.

«Estoy de acuerdo con mis compañeros – concluye La audiencia de Hell Raton abuchea – Eres bueno, pero extraño el alma. El público puede hacer lo que quiera pero no fue al conservatorio, la mala educación no funciona conmigo ”.

Manuel Anely no está y defiende el Bangla Fire: «¡Qué estresado estás! Cuando Mika te dice que podría ser una banda de cover de bodas, es un cumplido, porque la tarifa que recibirás del amigo de Mika te permitirá comprar una cabaña. En este mar de dolor adolescente, también hay otra forma de responder y no solo haces eso, sino que creces de vez en cuando ”.

Emma quiere responder a la provocación de Annely “Hoy Manuel hizo dos bromas fuera de lugar” Manuel pide una explicación, pero Emma no la quiere. Por otro lado, Hell Raton no se retira: “Insinúas que estamos presionados, Si 3 de cada 4 jueces dicen que no, no es bueno Me gustaría hacerme una pregunta».

Última actualización: jueves 18 de noviembre de 2021, a las 23:30 horas



© Reproducción reservada