“Era una historia sin futuro”.

Nicole Santinelli Y carlo alberto mancini se separaron. La pareja nació en el centro de atención. hombres y mujeres Duró poco más de dos semanas. Anunciado por un ex pretendiente que no pudo contenerse lágrimas durante la transmisión en vivo Instagram. Pero en las últimas horas también Nicole Santinelli Eligió romper el silencio publicando un clip de audio en su perfil. Instagram en el que presenta sus consideraciones al respecto.

U&D, Nicole Santinelli deja a Carlo Alberto Mancini: Llegan excavaciones de Over Throne

U&D, Nicole Santinelli y Carlo Alberto Mancini se separaron (ya): explica entre lágrimas lo sucedido

Nicole Santinelli Optó por comunicar sus explicaciones de lo ocurrido con carlo alberto mancini Publicando una publicación en su perfil. Instagram.

Hola a todos, con gran pesar me veo en la obligación de hacer esta declaración, sinceramente ayer, después de un momento tan difícil para mí también, ni siquiera después de 30 minutos de separación, no tenía ganas de revelarles todo. Tomé esta decisión lo hice por los dos porque como yo veo el amor nadie debe cambiar su esencia por otra persona, a pesar de la incompatibilidad traté de seguir porque tenía una persona rara y sensible que me decía que me amaba. , luego de darme cuenta que mis sentimientos no iban a crecer, preferí decir la verdad”, explicó la ex tronista.

Nicole luego agregó: “Lo siento por todas las personas que creyeron en nosotros, pero no fue correcto pretender continuar una historia sin futuro. Por cierto, me estás preguntando cómo va a terminar entre Andrea y yo. Lo que sentí y pensé en el programa no lo puedo negar. Gracias a todas las personas que intentaron “entender lo que estaba pasando y lo que sucedió en lugar de atacarme. Gracias a todos”.

