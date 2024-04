¿Son saludables las manzanas? Además, aquí tienes las manzanas más dulces que puedes comprar.

Una versión del famoso proverbio “Una manzana al día mantiene alejado al médico” apareció por primera vez en los Estados Unidos en 1866 en una revista con sede en New Hampshire llamada Notes and Queries. Aunque pueden existir versiones antiguas de este proverbio en otras partes del mundo, pocos repetidores del proverbio en el siglo pasado probablemente entendieron en toda su magnitud lo beneficiosas que son las manzanas para la salud.

Pero las manzanas no son necesariamente únicas entre otras frutas en cuanto a todos los beneficios para la salud que ofrecen. Resulta comer mas cualquier Las frutas o verduras, junto con otros alimentos saludables, como parte de una dieta equilibrada, también pueden ayudar a evitar algunos problemas médicos.

¿Son saludables las manzanas?

Hay muchos beneficios comprobados para la salud que se obtienen al comer manzanas. a Centro Nacional de Información Biotecnológica Por ejemplo, un estudio demostró que consumir manzanas con regularidad reduce el riesgo de cáncer de pulmón. “investigación “También demostró que la presencia de polifenoles en las manzanas ayudó a que la fruta se asociara constantemente con un menor riesgo de enfermedad cardíaca y diabetes tipo 2”, dice Abby Gilman, dietista y nutricionista registrada. Chef radicado en la ciudad de Nueva York.

Las cáscaras de manzana también son una gran fuente de flavonoides, que ayudan al cuerpo a combatir virus e infecciones. ha sido vinculado Con un riesgo reducido de sufrir un ictus.

Las manzanas también son ricas en vitamina C, “que ayuda a destruir los radicales libres antes de que puedan dañar las membranas celulares, el ADN y otros componentes del cuerpo”, explica Jill Weisenberger, MS, RDN, dietista registrada con sede en Virginia y autora de “Prediabetes: una guía completaAñade que las manzanas también contienen pectina, que ayuda a reducir los niveles nocivos de colesterol.

“Las manzanas tienen un alto contenido de fibra y antioxidantes, lo que puede ayudar a promover la salud y reducir el riesgo de enfermedades”, dice Abby Langer, nutricionista clínica, dietista registrada y fundadora de The Apple Center. Abby Langer Nutrición. “También son una buena fuente de carbohidratos, que nos dan energía”, añade.

Comer manzanas también puede ayudar a controlar el peso de manera saludable porque es un refrigerio refrescante, saciante y bajo en calorías, y “comer manzanas puede reemplazar las galletas, las papas fritas o el helado”, dice Weisenberger.

¿El jugo de manzana es bueno para ti? El “jugo de manzana” es la última controversia en Internet.

¿Son las manzanas más saludables que otras frutas?

A pesar de todos sus beneficios, no sería exacto describir las manzanas como necesariamente “más saludables” que otras frutas. “Todas las frutas son nutritivas y las dietas más nutritivas proporcionarán una mayor variedad de frutas”, ofrece Weisenberger. Por ejemplo, he notado que las peras contienen más fibra que las manzanas, las naranjas contienen más vitamina C y las bayas contienen una mezcla diferente de polifenoles. “Es por eso que comer una variedad es la mejor manera de hacerlo”, dice.

Langer está de acuerdo, por lo que dice que no deberías sentirte limitado si las manzanas no son lo tuyo. “Elija frutas que le gusten comer con regularidad”, aconseja.

¿Qué manzana es la más dulce?

Quizás te sorprenda saber que existen más de 7.500 variedades de manzanas cultivadas en todo el mundo, según investigación De la Universidad Estatal de Washington. Algunas de las variedades más comunes compradas en los Estados Unidos incluyen las manzanas Fuji, Red Delicious, Golden Delicious, Honeycrisp, Pink Lady, Jonagold, Gala, Macomb, McIntosh, Empire y Granny Smith.

Aunque los niveles de dulzura pueden ser subjetivos, las manzanas Fuji a menudo se consideran las más dulces disponibles, seguidas de Gala, Honeycrisp y Red Delicious. “Las manzanas Granny Smith tienden a ser menos dulces y ácidas y mantienen bien su forma, lo que las hace ideales para hornear”, dice Gilman.

Crujientes, dulces, rojas o verdes: Nuestra guía visual para la temporada de recolección de manzanas de este otoño

Cuando se trata de los beneficios para la salud asociados con cada variedad, “no dejes que nadie te diga que una manzana es más saludable que otra”, aconseja Weisenberger. “Algunos contendrán más fibra dietética, pero otros contendrán más vitamina C”, explica. “Mi mejor consejo es comer lo que quieras, guardar la corteza y probar una combinación diferente periódicamente”.