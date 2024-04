Inter celebra el Scudetto, programa de hoy en vivo | Las celebraciones comienzan a las 16.00 horas y se espera que asistan 50.000 aficionados.

Espera y monta

Es un día para celebrar con los aficionados en las calles de la ciudad. En procesión. Lo que faltó en 2021, por culpa del Covid. Hoy el pueblo nerazzurri sale a la calle (Se espera que asistan más de 50.000 aficionados) para el espectáculo festivo El vigésimo torneo Del Inter. Durante más de cinco horas, tras el partido en San Siro contra el Torino, el equipo de Inzaghi estuvo despierto Dos autobuses están abiertos. (Uno para el staff) Conquistará las calles desde el estadio hasta la catedral. El tiempo también fue propicio para la celebración, y se esperaba una tarde soleada tras una mañana nublada.

​

​Saldremos de San Siro a las 16:00 horas (Aquí está el diagrama de ruta detallado.) Luego por Caprelli, Piazzale Lotto, Vigliani, Viale Teodorico y Piazza Florence. Desde allí Corso Sempione. Luego Viale Melzi d'Iril, Viale Giorgio Byron, Viale Elvezia, Piazza Biancamano, Viale Francesco Crespi, Piazza 25 April, Bastione di Porta Nuova y Via Melchiorre Gioia. En ese punto se encuentra el Viale della Liberation, el desfile bajo la sede del Inter que estará especialmente decorado para la ocasión. Continuaremos caminando por Viale Ferdinando di Savoia, Piazza della Repubblica y Via Turati. Finalmente Via Manzoni, Piazza della Scala, Via Santa Margherita, Via Giuseppe Mingioni y Piazza DuomoOcho kilómetros, más de cinco horas de caminata.