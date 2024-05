Playoffs NBA: Boston-Cleveland 3-1, OK-Dallas 2-2

Carpe Diem. Boston demuestra que sabe hacerlo, que sabe aprovechar el momento, durante las eliminatorias de 2024, y vence a Cleveland en casa por segunda vez consecutiva, aprovechando la ausencia de la estrella de los Cavaliers, Donovan Mitchell. Dejó de jugar por un problema muscular en el gemelo izquierdo y quedó sentado en el banquillo con un sombrero en la cabeza. El equipo de Bickerstaff también perdió al segundo mejor pívot, Jarrett Allen, por séptimo partido consecutivo debido a una lesión en las costillas. Los Verdes aprovechan como lo hicieron en la ronda anterior contra Miami sin Jimmy Butler. Los Celtics, liderados por Jaylen Brown en los momentos clave del partido, se mantuvieron invictos como visitantes en los playoffs y consiguieron su sexta final de conferencia en las últimas 8 temporadas. Un modelo de coherencia, pero hasta ahora falta el último paso. El equipo de Mazzola está demostrando madurez. Tenía todo que perder, y la blanqueada fue una farsa histórica, con los críticos de los Azulejos, Tatum y Brown listos para levantar la cabeza nuevamente. En cambio, Boston gana, incluso sin causar una gran impresión. Él la ayudó a anotar 24 tiros libres contra 7 como visitante en un juego que ganó por 7 puntos. Pero gana, eso es lo importante. Porzingis, el lesionado centrocampista letón, participó en el entrenamiento matutino: su regreso no parece lejano. Sin embargo, el final de la temporada para los Cavaliers se acerca: ya tuvieron problemas en la primera ronda con Orlando, y sólo remontaron en el séptimo partido, contra un Boston diezmado, haciendo lo posible, no lo imposible. Garland anotó 30 puntos, todos en el segundo cuarto, pero la ofensiva de Cleveland está luchando con toda su fuerza, y mucho menos con toda su fuerza. LeBron James, que fue aplaudido en el banquillo como espectador, serviría a los Cavaliers con una camiseta como en los viejos tiempos y abandonaría la arena decepcionado. Nada que haga por su equipo local.

el partido

Jedi of the Beginning Five, el Thunder Tax de la serie. Dallas inmediatamente lideró 22-8, luego 54-43 en el medio tiempo. Washington 11 puntos. Joe comienza entre los cinco primeros después del descanso para Jedi. Irving comete su cuarta falta faltando 10 minutos en el tercer cuarto, con +14, Kidd la mantiene dentro. Doncic tiene un esfuerzo de tiro terrible, en la serie está tirando al 39%, y Gilgeous-Alexander, en cambio, es una máquina de hacer canastas. 69-65 Dallas después de 36 minutos. Aoki empató en el 86 con una canasta absurda de Gilgeous-Alexander desde detrás de la canasta. Entonces saltó a la palestra el hat-trick de Holmgren: victoria de los visitantes por 9-0. La ofensiva de los Mavs está fallando, ya que Doncic e Irving cometen errores y no esperan que sus alas resuelvan los problemas. Con -2, Doncic se acerca a la línea de gol: falla el primer tiro libre, marca el segundo. En cambio, Holmgren anota ambos tiros libres y el entrenador Daigneault sanciona una falta táctica e impide que los Texans anoten un triple para un posible gol del empate. Él gana de esa manera. Glacier Thunder Con la temporada en juego, recuperan el factor del jardín derecho.