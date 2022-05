Atletismo. Jacobs, 10’04 en Savona tras 9’99 vientos en Battery. “Esperaba lo mejor”

Jacobs dijo después de la final: “Luché un poco, pensé que estaba funcionando mejor que la batería. Echo de menos un poco de brillo, pensé que esta semana sin entrenar podría ayudarme, pero esta es la primera del año, hay tiempo para la Copa del Mundo. Pensé que estaba corriendo bien. Mejor, incluso técnicamente. Tenemos que mejorar. La semana en Nairobi no fue la mejor de mi vida, pero quería estar aquí. No podía llegar a donde Normalmente lo estoy, especialmente en la segunda mitad de la carrera, y tengo que trabajar en ello. En Eugene (reunión el 28 de mayo, editor) será una carrera bonita, incluso será más difícil que la Copa del Mundo porque habrá serán todos los mejores, mientras que en la Copa del Mundo solo estarán los tres mejores estadounidenses”.

“Estoy bien, admito que los micrófonos de Ray justo después de la batería, a los 60 m sentí que me estaba perdiendo un poco la carrera, así que decidí rendirme para evitar problemas. Probablemente me quedé en el primer segmento, no estaba demasiado flojo La tensión se rompió, con suerte correremos más rápido en la final “. En la segunda manga (viento +1,3), el mejor tiempo de sprint del marfileño Arthur Cissé está en 10″ 19. También salen otros dos atletas olímpicos italianos en el 4×100, tercero el sardo Lorenzo Bata que firmó 10″ 19 y Fausto Desalo, cuarto en 10” 21. A las 17.45 h Final, retransmitida en directo por RaiSport.