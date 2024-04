Milán-Roma 0-1 Pioli vs. el árbitro De Rossi muestra cómo se burló del diablo

De Rossi Cada vez más en llamas. allá Roma el toca Milán En el partido de ida de los cuartos de final Liga europea En el estadio de San Siro gracias al gol de Mancini en la primera parte. Los rossoneri tuvieron un mal desempeño, careciendo del talento de sus estrellas. Pioli fue traicionado por los grandes nombres: De Liao y Jiro. También se desquita con el fallo. Sin embargo, el resultado final aún deja abiertos todos los escenarios. La clasificación a las semifinales se decidirá en el partido de vuelta en el Olímpico previsto para esta semana.

Milán – Roma 0-1: Pioli y la falta de coraje

“En la primera parte tuvimos que tomar decisiones más claras sin balón. Más valiente – El anunció Stefano Pioli A los micrófonos Sky -. Nos encajaron un gol en un saque de esquina Eran más astutos y astutos que nosotros.. Después del partido lo hicimos, quizás no con la calidad y claridad que hemos mostrado últimamente. hubo un empateAunque jugamos bien Nos perdimos la chispa Esta noche. Queda un partido más y revertir este resultado no será fácil: sólo los equipos realmente fuertes pueden hacerlo y nosotros podemos hacerlo, se lo dije a los muchachos también. “Espero sentir mucho orgullo y mucha voluntad para demostrar que somos un gran equipo”.

El arbitraje de Turpin no convenció a Pioli

Dos episodios que enfadaron al Milán. el Posible fuera de juego de Lukaku No fue reconocido en la acción que luego llevó al córner y El gol de Mancini que Balonmano en el área por Ibrahim Al final no se considera tiro penal. “Prefiero hablar de fútbol, ​​pero me pareció que había un fuera de juego en el córner que propició el gol de la Roma. Y que Ibrahim quiso cabecear el balón, pero no disparó: La golpeó con la mano.Pioli señala respecto al arbitraje turbina francesa. Sobre las sustituciones tardías y el desempeño negativo de los grandes nombres: “Hice los cambios cuando pensé que eran correctos – explicó el entrenador -. Estamos hablando de jugadores confiados y siempre se pueden esperar jugadas importantes de ellos”.

La Roma ya no para: así se hizo De Rossi con el control del Milán

Él está en el séptimo cielo y no puede ser de otra manera. De Rossi. “Durante 70 minutos lo tuvimos Manejando muy bien el balón. – Comentario -. Pero también tuvimos fuerzas para defender en los últimos minutos.Incluso una postura un poco regional Lo cual es útil porque hay que saber jugar en todas las formas. Esta noche He comprobado la posición del derbi., que siempre debería estar ahí: si en Udine falta esta ferocidad y ese interés, significa que todavía me queda un largo camino por recorrer. Estos partidos también deberían jugarse en campos más pequeños: Me sentí mal en Lecce Porque hicimos un mal partido”.

El partido de Lukaku según el movimiento de De Rossi y El Shaarawy

“¿Lukaku? Probablemente su mejor actuación desde que estoy aquí.“Jugó el juego que siempre quise ver de él”, comentó De Rossi. Mover para desplazar El Shaarawy hacia la derecha Para contener a Theo Hernández y Rafa Leao. “Pensé que era la decisión correcta porque sabíamos que Dybala no podía entregarse a Theo. Cuando le propuse a Stefan jugar en el flanco derecho, fue muy positivo. Yo estaba tranquilo”.