Gol de Mancini, Pioli tendrá que recuperarse en el Stadio Olimpico

«Deberíamos intentar ser la mejor versión de nosotros mismos.» pregunta Pioli antes de empezar. No será así. Él está ahí en defensa de los Giallorossi. pequeño No llorente: El inglés es una elección obvia para enfrentarse a Giroud y sus complicados cabezazos. Por otro lado, fue descalificado por inelegibilidad. tomori: La ausencia que pesa. De hecho, un saque de esquina brillantemente ejecutado Dybala Este es el flagrante error de Loftus-Cheek que puso a los Giallorossi en ventaja: como en el derbi, esta vez también Mancini es implacable en sus cabezazos. La ira de los rossoneri estalló por el supuesto fuera de juego de Lukaku en el partido anterior, que acabó con una brillante parada de Maignane: el juez de línea no levantó su banderín y el árbitro no hizo sonar el silbato. Ya sea fuera de juego o no, el VAR no puede intervenir en ese caso.