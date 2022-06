Bueno Detti, Paltrinieri y Martinenghi. Esta noche es la final con Pilato y será – o A Sport

Haga clic aquí para actualizar la transmisión en vivo

10.45: ¡Eso es todo por ahora, el horario es a las 6 p. m. con la tercera ronda de finales y semifinales que no se pueden perder! Te veré más tarde

10.44: Gabriel Detti por tercera vez, Gregorio Baltrinieri por cuarta vez en los 800 y así ambos en la final de mañana

10.43: En los 200 mariposa Razetti parecía estar en clara recuperación respecto al domingo y finalizó quinto en las eliminatorias, Carini 11º en jugar semifinales

10.42: En plein blue esta mañana. Martinini y Chirasolo adoraron las temperaturas en su braza número 50 y llegaron a semifinales por primera y octava vez.

10.40: Estos son los finalistas del 800 Freestyle: Romanshuk, Willbrook, Detty, Paltrinieri, Wivin, Fink, Costa y Julie

10.39: Paltrinieri corrió y ganó el playoff final con 7’46” 24, segundo puesto para Finke con 7’46” 36, tercero Costa con 7’46” 90. Los Azzurri en la final

10.38: A las 700 Paltrinieri y Finke aceleran. Fink, Paltrinieri, Costa III

10.37: A 600 Paltrinieri, Finke y Costa. Martens literalmente se derrumba

10.36: En 500 Paltrinieri, Finke, Costa en la misma línea, Martins está más lejos.

10.35: Finke pase a 3’51” 59 en 400, luego Paltrinieri con 3’51” 61, tercero Costa

10.34: a las 300 Finke, Paltrinieri, Costa

10.33: a 200 Paltrinieri, Martens y Finke, todos cerca

10.32: Sin Auboeck en la última manga. En los dobles de 100 Martens y Paltrinieri, Finke terminó tercero

10.30: Gabriel Detti es tercero con 7’46 08. CVince Romanchuk con 7’44” 75, segundo de Wellbrock con 7’44” 80

28.10: Romanshuk, Willbrook, DTI 700

10.28: A las 600 Romanchu, Wellbrock, feliz que se separa de los dos primeros, atento al irlandés Wiffen que se acerca a la blue

27.10: Ganando 500 Romanchuk, Wellbrock y Detti

26.10: a 400 Romanchuk en 3552 x 20, luego Wellbroch y Detti

10.25: A las 300 Romanshuk, Willbrook, Detty

24:10: Ai 200 Happy, Willbrook, Romanshuk

10.22: A las 100 Ditty, la fiesta decidió, Willbrook, Romanshuk

21.10: Arranca la penúltima batería con Romanchuk, Wellbrock y Detti. Winnington no arranca

10.20: El coreano Kim aparentemente ganó la segunda batería con 7’53” 27 por delante del español Jarash Benito con 8’05” 52

10.16: A los 400, la coreana Kim lidera 3’55 18 en la segunda batería

10.08: El peruano Ponce de León ganó la primera batería con un tiempo de 8’17 x 49

10.02: La primera de las cuatro salidas clasificatorias de la serie 800 masculina

9.59: Estos son los semifinalistas del 200 mariposa: Melac, Ponte, Honda, Julian, Razetti, Chmielvsky, Orlando, Kinderici, Zirk, De Dios, Carini, Marchand, Neo, Gay, Terada, Wang

9.58: El húngaro Milak bromea en la última vuelta, casi se para, vuelve a arrancar y gana en 1’54” 10, según el estadounidense Julian en 1’55” 04, el estonio Zirk 3º en 1’56” 13

9.54: Bonita carrera para el suizo Noe Ponte que ganó con 1’54” 75, según Honda de Japón, plata en Tokio, con 1’54” 94, tercero el polaco Chmielewski con 1’55” 73. Razetti ya está en semi -finales, Karini Aproximadamente

9.51: Jade Razzetti que aguantó a pesar de una primera parte muy rápida de la carrera ganada en 1’55” 71, según American Screaming en 1’55” 94, tercera brasileña De Deus en 1’56” 35, cuarta Carini en 1 ’56 ″ 38

9.59: A 100 Razzetti, Carini, Guy

9.47: La venezolana Otaiza Hernández gana la segunda batería en 1’58 x 54. Ahora Carini y Razzetti están al inicio de la ronda tres de cinco buscando tiempo para semifinales

9.44: UAE Sabt gana la primera carrera en 2’08″ 21

9.41: Cinco rondas de 200 hombres mariposa, en la tercera están Karini y Razetti

9.40: Comenzando en semifinales Yang, Wilson, Smith, Oleksiak, O’Callaghan, Anderson, Siegel, Balduccini, Gus, Bonet, Fairweather, Tang, Steenbergen, Rock, Weinstein, Fine

9.38: El canadiense Oleksiak ganó la última batería con 1’57” 22, por delante del británico Anderson con 1’57” 53, tercero para el holandés Steenbergen con 1’58” 33

9.36: No hay representante de Hong Kong, Hughie, que podría haber sido considerado el favorito número uno en la carrera. Problema de tobillo para ella

9.34: Cuarta batería más lenta: gana el australiano O’Callaghan con 1’57” 28, segundo el esloveno Segel con 1’57” 71, tercero el brasileño Balduccini con 1’57” 81

9.31: El chino Yang con 1’56” gana la tercera batería por delante del segundo australiano Wilson con 1’56” 85, tercero con 1’57” 22 para el estadounidense Smith

9.28: El colombiano Durango se impone en la segunda batería de la 200 con un 2’01″ 61. Gus y Smith en la salida de la tercera batería

9.23: Santos de Guam gana la primera batería en 2’15 68

9.21: Comienzan las clasificatorias de los 200 metros libres femeninos. Sin azul, cinco temperaturas en el programa.

9.18: Martinini se clasificó con el mejor tiempo, y Cerasolo se clasificó adentro por octava vez. Estos son los finalistas de las semifinales de 50 braza: Martinini, Andrew, Gomez Jr., Fink, Matzerath, Richamer, Jan, Cerasolo, Franca Silva, Pechojín, Corbo, Choi, Sacchi, Sedlauskas, Schroders, Stephens.

9.17: Nicolo Martinini ganó la última eliminatoria al vencer al brasileño Gómez Jr. 26 75, 26 68

9.15: Michael Andrew dominó la penúltima manga con un tiempo de 26″ 71, segundo lugar para el austriaco Reitshammer con un tiempo de 27″ 12, tercer lugar para la brasileña Franca Silva con un tiempo de 27″ y 22. Cerasuolo ya está en semifinales -finales Depende de Martinini

9.12. El tercer lugar es para Simone Cerasuolo con una puntuación de 27 17 que lo ubica en el tercer lugar. No es agradable de ver, pero la tensión al principio era palpable. American Fink gana por 26″ 85, según German Matzerath con 27″ 01

9.09: Schroders de Aruba ganó la cuarta batería por 27 x 74. Ahora le toca a Simone Cerasuolo

9.08: El moldavo Malachi se impone en la tercera batería con 28″ 43

9.04: El cubano Calero Suárez gana la segunda batería con un tiempo de 28 96

9.02: El albanés Kadiu ganó la primera batería de 50 brazadas a 29″ 15. Doble descalificación

8.59: Comienza la primera batería de 50 brazadas masculinas. En el último tercio Cerasuolo, en el último Martinenghi

8.56: La mañana termina con cuatro vueltas al 800 estilo libre. Al principio, Gregorio Paltrinieri y Gabriel Detti, flanqueados por los candidatos a medalla: Romanchuk, Willbrook, Fink, Winnington, Martins, Obwick, por nombrar algunos. Para llegar a la final hay que apretar fuerte

8.53: Continuamos la carrera que tantas satisfacciones dio a Italia el año pasado y que, sin embargo, no podrá dar 200 mariposas en esta edición del mundial. No está el bronce olímpico burdisso, que sólo está en Budapest para el relevo, está Alberto Razzetti, campeón de Europa y del mundo por tiempo breve, que no tiene el mismo aspecto que el año pasado, y Giacomo Carini: ambos pueden apuntar a la final mundial

8.50: No hubo azul en la carrera presentada hace cinco años en Dona Arena para gran deleite de los aficionados azzurri, 200° freestyle Federica Pellegrini. Ya por las altas temperaturas intentaremos entender quien puede reemplazar a Divina, incluso la campeona del mundo mañana

8.47: Junto a Niccol Martinini, en el inicio de las baterías para el 50 de las ranas, estaba el debutante Simone Cerasuolo, que pretendía pasar el papel pero no tuvo una noche sencilla porque estaba en la habitación con Leonardo Deplano, dio positivo. en Covid, y corría el riesgo de no poder Partir a Budapest

8.45: Comenzamos de nuevo donde lo dejamos ayer, por Niccol Martini, el campeón mundial número 100 de braza que lo intentó de nuevo incluso a los 50. Las eliminatorias de esta mañana no deberían ser un problema para el campeón mundial que no puede estar en su mejor momento pero lo hará. tiene que poner suficiente energía en la piscina para entrar en las semifinales

8.42: Ya han alcanzado dos medallas en los dos primeros días de competición en Italia, el oro de Niccol Martinini y el bronce para el 4×100 libre masculino. Hoy es otro día de campo con muchas tarjetas de medallas por la tarde pero también muchos deportistas importantes compitiendo esta mañana en las eliminatorias

8.38: Buenos días, amigos de OA Sport, y bienvenidos a la retransmisión en directo de la tercera jornada de la competición del Campeonato Mundial Largo 2021 en el Duna Arena de Budapest.

Hola y bienvenidos a LIVE LIVE el día 3 de la competencia del Campeonato Mundial de Pista Larga 2022 en el Duna Arena en Budapest. Continúa de nuevo el primer main event del año, 2022, que promete estar repleto de eventos internacionales de natación El equipo italiano se afirma como uno de los jugadores más importantes del mundo con muchos resultados de prestigio.

Empieza a las 9.00 hora italiana Con pilas en la tercera mañana: Pista Niccolo Martinini, entre los favoritos en los 50 braza. El jugador de Varese se sumará a la quiniela por Simone Cerasuolo de Imola, “discípula” de Fabio Scozzoli, El joven campeón de Europa en las mayores, y busca el primer resultado significativo entre los adultos. No habrá italianos en las clasificatorias de 200 freestyle. Giacomo Carini y Alberto Razzetti representarán a Italia “huérfana” del bronce olímpico Federico Bordiso, En 200 mariposas, mientras que los gemelos anteriores serán diferentes Gregorio Baltrinieri y Gabriel Detti para intentar ganar la final de 800 freestyle Al que vieron hace cinco años en el podio, Deti I y Paltrinieri III en el Dona Arena de Budapest, y hace tres triunfaron los Paltrinieri en Guangzhou.

Por la tarde está previsto Finales de 100 Mochila masculina con Thomas Secon que todavía puede aturdir, de 100 Ranas con Benedetta Pelato en busca de un gran resultado, de 1500 mujeres con Simona Cuadrilla intentando volver al podio tras cinco años de bronce en Budapest y tres años de oro en Gwangju, De los 200 hombres estilo libre y 100 mujeres espalda.

Presentado por OA Sport vida vida En el tercer día del Campeonato Mundial 2022 de natación larga en el Dona Arena de Budapest: Noticias en tiempo real y actualizaciones constantes. Comienza a las 9.00 con las eliminatorias y continúa a las 18.00 con las semifinales y la final. ¡Buena diversión!