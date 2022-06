Ceccon gana récord mundial 100 espalda oro, Pelato oro en 100 ranas – Corriere.it

De Ariana Ravelli, enviada a Budapest

Triunfo de Ceccon en el 51”60: “Hoy no he tenido rival”. Pilato compensa la decepción olímpica. Cuadarella se tambalea sólo en el quinto lugar en el siglo XVI

El tipo multitarea, ha ganado la mayor cantidad de récords mundiales: Tomás será Es oro en 100 tiempos en 51”60. Quien hubiera pensado eso? es (“¿Me sorprende? Sí y no, sabía que estaba en semifinales”). Y ganó la niña terrible, Benedita Pilato, Oro en 100 Ranas, La especialidad que tienes que encontrar es el sentimiento que la decepcionó en Tokio, pero probablemente podamos decir que estamos en un buen escenario. Quien hubiera pensado eso? no ella. “Estoy sorprendido, miré dos veces para ver si realmente gané, no me lo esperaba”.

Ceccon Multiusos El hombre que puede poner su cuello gana relevo 4×100 bronce, mejorar dos veces El récord italiano de la quinta mariposa, (luego se me escapó la medalla), y te puse una medalla de oro mundial en 100 brazadas al cuello. Thomas Ciccone, maestro de la polivalencia, espera la reanudación de los 200 combinados, “pero lo pensaré después de ganar una medalla olímpica en los 100 metros espalda”.

Llegando a la zona mixta y detrás de un bigote estilo spitz que ya no se cortará (lamentablemente) no hay mucha alegría. “Todavía tengo que darme cuenta, 51” 60 es un momento muy poderoso. Me bastó con correr la semifinal de ayer manteniendo los últimos 15 metros, y lo hice, pero esta vez no me lo esperaba”, son las primeras palabras. Luego, poco a poco comienza a comprender. Un medallista de oro récord mundial, “tal vez 4 atletas lo lograron en Italia”, pero de hecho entre los hombres solo estaban Lamberti, luego Calligaris, Filipe, Pellegrini y Pellato, en 50 braza el año pasado, aquí. “Es un gol que son muchas cosas para el deportista -sigue yendo de azul en rai-. Hoy los estadounidenses caminaron muy rápido, Murphy siempre se escondió, y luego en la final sacó lo que no tenía. El otro chico (Ed Armstrong) tiene mi edad y sé que puede ir rápido. La carrera de ayer me dio mucha confianza, Hoy no digo que sabía que ganaría pero en mi opinión no tenía oponentes. Faltaban los dos rusos, podría haber sido un desafío aún mayor. No es el objetivo, es más alto, pero ya estoy contento así”, concluye Ceccon. READ Cagliari Udinese / Sioufi: "Fuimos valientes. Deulofeu ..."

Determinar las energías y fortalezas físicas y mentales es la disciplina más difícil Thomas, del cielo: No es casualidad que en la carrera de 50 mariposa se haya quedado a unos céntimos de la medalla, pero veinte minutos antes había participado en las semifinales de los 100 espalda. “Los estadounidenses también nos elogiaron por eso”, dijo el entrenador Alberto Borlina. Trasladado a Verona donde pretende comprarse una casa y donde entrenó con Federica Pellegrini (“Al principio me pareció divina, pero luego la vi en la bañera metiéndose todo como los demás y a los treinta no es fácil”), Thomas es un tipo curioso que piensa que está teniendo una experiencia en América (“¡Pero no para estudiar, eh! Me gustaría ver cómo entrena Dressel”), mientras tanto, trae un soplo de internacionalismo a nuestro mundo, donde la versatilidad no se persigue.

Decepción para Simona Cuadrella Solo quinta en el siglo XVI, influenciada por el fenómeno habitual de Kitty Ledecky ganando su 17ª medalla de oro en la Copa del Mundo, después de una en los 400. La estadounidense arrancó a un ritmo frenético, un récord mundial. Simona vio cómo se escapaba, parecía una técnica de contención, pero no logró subir el ritmo de la fuga, a pesar de que las temperaturas nadaban tranquilas y terminaban con la segunda parte. Si Ledecky eliminó la pelea en 2019 para ganar el título, aquí está Simona cerrando quinta por clase de vuelta con 16’03”84. Lástima que sea verdad.