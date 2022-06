Lukaku en el Inter, la intervención de Inzaghi fue decisiva. Pero Dybala ahora está en modo de espera: las razones

La intervención de Simón habría sido decisiva irritable Pagar Esteban Chang relanzar las negociaciones con chelsea Para traer a Romelu de vuelta a Milán lukakuLa inversión que el técnico nerazzurro considera más importante para su segunda temporada al frente amable. de acuerdo a Gazzetta.it, La presión sobre el ex Lazio, que estuvo ayer en la sede con toda la plantilla, convenció al club para redactar una nueva oferta por blues 7 millones de euros más 2 bonos por el préstamo anual. Esfuerzo económico necesario incluso a costa de la participación Suspensión El otro tema está a un paso de la definición, el de Paolo Dybalaexpliquen colegas Rosado: La operación ahora se detiene porque se están produciendo reflejos en el parque atacante, demasiado lleno en caso de que d regresela gran sala. “Si Sánchez de alguna manera iba a ser acompañado al saludo con su indemnización, Marotta y Ausilio no encontraron ningún interés en Europa sobre Corea y movimientos alrededor Dzeko Son muy tímidos (por fin Valencia). Por eso el Inter no puede ni quiere apostar por Dybala ahora. Se suponía que Marotta se reuniría con la comitiva del argentino entre hoy y mañana, pero no se fijó una fecha: es difícil que pase algo esta semana. En fin, para este matrimonio hay que esperar”, leemos.