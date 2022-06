Dzeko, el futuro del Inter está en juego. El bosnio se plantea volver a Roma – Forzaroma.info – Últimas noticias Roma Calcio – Entrevistas, fotos y vídeo

En verano de grandes retornos (ver Lukaku y Pogba), hasta el ambiente en Roma empieza a fallar. Este es el caso del Edén Dzeko Quien hace un año aún vestía de amarillo y rojo antes de tomar el camino al Inter. Y ahora los bosnios corren el riesgo de volverse redundantes para dejarles espacio no solo a ellos lukaku Pero también a la llegada definitiva de Dybala. El Inter le dio luz verde, también puede irse gratis. Sin embargo, Dzeko no encontrará a nadie que le pague un sueldo de más de 5 millones por temporada. Por eso Eden puede bajar sus exigencias y proponerse sobre todo en Italia, donde le gustaría terminar su carrera. despues, despues Juventus y Nápoles Comienzan los rumores sobre un posible regreso a Trigoria. La esposa Umrah Lo empuja de regreso a Roma, donde la casa todavía está a nombre de la familia Dzeko. La idea es ser suplente de Ibrahim durante una temporada. hipótesis viable? Los gitanos quieren confianza en este papel Shumorodov Y de antemano tiene otras ideas. Así que nos cuesta reencontrarnos después de un año en el que Dzeko no consiguió ganar el Scudetto de sus sueños.