Lucio Dalla se volvió gay después de una terapia hormonal, antes de enamorarse de una mujer.

Objetivo discutir datos bobby avati de quien habla lucio dalaAfirmó que el cantautor se volvió gay después de la terapia hormonal. Una tesis sin ninguna base científica, esgrimida por el director al hablar de su larga amistad con el artista fallecido en 2012 (que habría cumplido 80 años el 4 de marzo): “Lucio no ha crecido -declaró Avati en una entrevista con La Sello – Su madre lo obligó a tomar terapia hormonal que lo perjudicó de alguna manera. No solo no creció, sino que en cierto momento Lucio se volvió despeinado y peludo. No sé si este cambio tiene repercusiones en el ámbito sexual”.

Lucio Dalla, Homosexualidad y terapia hormonal: lo que dijo Bobby Avati

Bobby Avati justificó sus declaraciones de la siguiente manera: «Durante el tiempo que jugamos juntos, Lucio amaba mucho a las niñas, estaba obsesionado con las mujeres, estaba locamente enamorado de la hermana del empresario Cremonini, y era el encanto del mundo femenino. Está presente e inconfundible. Entonces, en cierta etapa de su vida, algo cambió”.

El director también agregó: “Es una historia que de alguna manera llevé a mi película ‘The Christmas Gift’. Conté la sexualidad cambiante de uno de mis amigos. Era diferente entonces, no igual que hoy, algunas cosas se vivían con vergüenza y vergüenza. Lucio ha cerrado todas las relaciones con la gente antes, y creo que también en parte por eso. Es un problema que todos tenemos, mis amigos, seguro. Con Lucio, toda mi vida he hablado de cualquier cosa menos de este aspecto. nunca”.

