“Una boda no tiene que ser”.

La bella Samantha de Grenet confiesa y habla de su primer matrimonio en una entrevista. La revelación de la mujer es impactante e inesperada.

Samantha de Grenet Es una presentadora de televisión, corista y ex modelo italiana muy querida por el público italiano. La mujer nació en 1970 a mi Romatodavía es considerada una de las mujeres más bellas de Italia.

La carrera de la ex corista comenzó en 1985 Cuando fue descubierto por ricardo jay, dueño de una conocida agencia de modelos. Más tarde ganó el concurso. Ana modeloo. Recibió un premio especial del jurado, y allí comienzan sus primeros pasos en el mundo de la moda: de 1987 Comienza a participar como modelo en todas las versiones de mujer bajo las estrellas. Desde entonces, su carrera ha sido brillante y exitosa, y la ha visto aparecer en varios programas de televisión y películas.

Samantha está actualmente casada con luca barbato De 2005quien le dio un hijo brando. La familia Barbato vive en paz y están muy unidos, y la mujer ha encontrado el amor que busca desde hace muchos años, sufriendo.

En una entrevista reciente, de Grenet dijo algo muy importante sobre su pasado y que había marcado para toda la vida. Las palabras fueron devueltas desde una función en Instagram.

El matrimonio equivocado de Samantha

Samantha de Grenet ha tenido muchas relaciones a lo largo de su vida, con la esperanza de poder formar una familia, la que tiene ahora. De Peracción a mi Mi humortuvo aventuras amorosas insatisfactorias.

La mujer con la que Barbato está actualmente casado ya se había casado con él y ha estado pasando desde entonces. 2005 a mi 2006el año en que los dos se divorciaron, pero más tarde en 2014 Están oficialmente juntos de nuevo. Samantha, sin embargo, era muy joven ya casada. Pierfrancesco Micarauna relación conflictiva de la que la mujer habló públicamente con Verissimo, cuyas palabras fueron reportadas Revista Zona en Instagram. “Casarme a los 20 fue una locura. No estaba lista. Había perdido a un hijo, y en ese momento pensé que él era la única persona que podía entenderme. Este dolor nos llevó al matrimonio, pero es una boda que no fue No estaba destinado a ser. Nos tomó mucho tiempo superarlo”. Anulación. Me preguntó porque quería volver a casarme, pero acepté con gusto”. dijo la mujer.

Este matrimonio llevó a la ex corista a buscar lo que realmente la hace faltaba Porque el acto sucedió cuando él era muy joven. Afortunadamente, años después hoy es contento Y tiene una familia perfecta.