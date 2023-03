Harry volvió a Londres (pero cada vez más solo): su padre, el rey Carlos, no quería reunirse con él: ‘estaba ocupado’

El príncipe Harry sorprendentemente regresó a Gran Bretaña para presentar una demanda contra el Daily Mail. Y quiso aprovechar este regreso para pedir audiencia a su padre, el rey Carlos, y quizás incluso para hablar de su participación en la coronación del 6 de mayo. Pero el Rey, que está trabajando desde su casa en Gloucestershire Highgrove antes de partir para una visita de estado de tres días a Alemania, no parecía querer reunirse con él. Ayer, fuentes cercanas a Harry dijeron que el príncipe había “llamado” a su padre para avisarle que estaría en el país, pero le dijeron que el monarca estaba “ocupado”.

Ni siquiera hay una reunión con su hermano William, que se va con Kate y sus tres hijos para el fin de semana de Pascua. Por lo tanto, parece que Harry está cada vez más aislado.

A principios de este año, The Mail reveló cómo Charles y William estaban profundamente heridos y enfurecidos por los repetidos ataques de Harry a su familia, particularmente en sus controvertidas memorias, Spear. Las fuentes dijeron que ninguno de los dos tenía la intención de “ser absorbidos” por él. No se cree que lo hayan visto ni hablado con él desde la muerte de la reina Isabel. Aunque se ha extendido al duque y la duquesa de Sussex una invitación para asistir a la coronación del rey en mayo, todavía no hay respuesta. El personal del palacio continúa planificando por si acaso vienen, ya que faltan menos de seis semanas para el evento histórico.

Por qué Harry regresó: el caso contra el correo

Sin embargo, el regreso de Harry a Londres no tiene nada que ver con la familia. De hecho, el duque de Sussex ha emprendido acciones legales contra el Daily Mail junto con otras celebridades.

En calidad de perjudicados, además de Harry, están de hecho el músico Elton John y su marido David Furnish, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, así como la baronesa Doreen Lawrence, miembro de la Cámara de los Lores y madre de un niño que fue víctima de un asesinato por motivos raciales en 1993. “Los denunciantes se han dado cuenta de la evidencia. Actividad criminal convincente y convincente y graves invasiones de la privacidad”, son las palabras del reclamo citado por People.

En esencia, se alega que el Mail, con la complicidad de periodistas y ejecutivos del grupo, recopiló información privada ilegalmente, con investigadores alistados responsables de interceptar teléfonos en las casas y automóviles de las personas seleccionadas, así como de escuchar conversaciones telefónicas ilegalmente, interceptar médicos. datos y piratería de cuentas bancarias. “Fabricaciones ridículas”, dijeron los abogados de la editorial, que rechazan cualquier analogía con el caso Murdoch.

Coronación: lo que piden Harry y Meghan

Mientras tanto, se acerca el día de la coronación: Harry y Meghan quisieran invitar a sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, como sus primos George, Charlotte y Louis. El palacio real no habría incluido sus nombres en la lista de invitados porque los dos serían “demasiado jóvenes”. Los Sussex no solo quieren que los dos niños participen en la ceremonia, sino que también tengan un papel importante en ella.

Quédate en Frogmore

Harry y Meghan también debían hacer dos solicitudes con respecto a su estadía en Londres. Los dos planean pasar el fin de semana de la coronación en Frogmore Cottage, o la residencia de la que el rey Carlos III los había desalojado, posiblemente con la intención de dársela al príncipe Andrés. Su Majestad ya ha accedido a prestar la casa a los duques. Sin embargo, Harry no estaría del todo satisfecho y pondría otra condición: la protección de Scotland Yard. En lo que respecta al tema de la seguridad, que fue cancelado tras el Megxit, el príncipe tiene una disputa abierta con Londres y está previsto que la decisión final del Tribunal Supremo en este asunto llegue el próximo abril.

En el balcón con toda la familia

Después de la coronación, habrá una procesión que comenzará en la Abadía de Westminster y terminará en el Palacio de Buckingham. Cuando la procesión llegue al palacio, el monarca bajará la vista desde el balcón para saludar a la multitud junto al resto de la familia real. Harry y Meghan pidieron ser incluidos. A la pareja le gustaría estar en la veranda con el resto de la familia sabiendo que este es el negocio de los Windsor que trabajan para la Corona. ¡DE ACUERDO! “Harry y Meghan quieren ser parte de ese momento familiar especial”.

Reunión privada después de la ceremonia.

La pareja también iba a plantear una última solicitud: una reunión privada con el rey Carlos III y el príncipe William: Harry fue muy claro, otra fuente le dijo al Mirror, “Y su posición ha sido inquebrantable. Vendrá si siente que la atmósfera no es tan venenosa como lo fue en el Jubileo de Platino de la Reina Isabel y en su funeral”.

cumpleaños

El 6 de mayo es el cuarto cumpleaños de Archie y los Sussex no quieren privar a su hijo de la celebración. Luego preguntaron si era posible, de alguna manera, incluir una pista de este recuerdo en el evento. O encuentre la manera de organizar una pequeña fiesta familiar para el principito.