“He estado viviendo con el VIH durante 21 años. Lo escondí por dolor y por ira »- Corriere.it

Durante veintiún años fue un secreto, pesado como una roca. ahora Elena Di CuccioActriz, locutora de radio y tv, decidió liberarse del lastre que la obligaba, para no terminar aplastando, convertirse en mil personas con el tiempo, todo esto es diferente a lo que ella realmente es. Para quedar finalmente satisfecho, era necesario que él dijera su verdad: “Tengo 48 años y he sido seropositivo durante 21 años. tengo VIH. le dijo a Hienas, quien había sido su corresponsal durante años. Lo cuenta sin la menor deducción, en el libro que verá la luz el 4 de abril. Mala sangre (publicado por Vallardi), en el que resume una vida llena de desafíos y dolores. “Hoy no me arrepiento y ya no estoy enojado. Pero tuve que lidiar con muchas cosas”, explica.

Durante casi la mitad de su vida trató de ocultar el hecho de que era seropositivo. Ahora decidió publicarlo, e incluso escribió un libro al respecto. ¿Por qué?

Después de años de estar dividido entre el miedo y la ira, ya no me siento inferior a nada. Soy esta cosa aquí y no quiero ocultarla más. Cuando me encuentro con cada persona, me pregunto si, cómo y cuándo decir que tengo VIH: dejando mi palabra escrita ahora lo soy de facto, de una vez por todas”.

En los últimos años, escribe en el libro, escondió sus medicamentos en el refrigerador detrás de una lechuga para que nadie los viera, y mantuvo su secreto con muy pocas personas.

—y he experimentado todo tipo de reacciones ante esto: huida, empatía, ira. Pero el problema es irse, no contestar: Es lo que siento por esto. La ayuda llega hoy gracias a la medicina que terminó con la era del aura púrpura y el miedo, para ti y para nosotros también”.

Hace quince años: me corté la mano en un salón de clases, me está bajando la sangre. Vienen en mi ayuda y yo grito: “No, no me toques”. Joder, que mal humor. Hoy en día, esta enorme marea de emociones se ha vuelto posible de tratar gracias a lo que nos dice la medicina, que somos enfermos crónicos y de ninguna manera puedo contagiar a nadie. Para mí, es un suspiro de alivio: ya no tengo que estar alerta todo el tiempo”. READ Amigos revelan algunos antecedentes

Sin embargo, dice, el estigma en torno a la enfermedad persiste.

«Lamentablemente sí, porque la conexión se rompió en 1989: dimos pasos adelante con cuatro besos y nos pasamos apretones de manos y luego nada. Pero no podemos ser como los niños que fingen que nada es porque les da miedo”.

Pero a menudo quería fingir que no estaba enferma.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿a????????????????????????????? Yo era una persona meticulosa, incluso en las relaciones, y sin embargo sucedió. Admiro mucho a las ancianas que he visto en tratamiento, en hospitales, en salas asignadas: me rompe el corazón que me miren como extranjeras en presencia de algo que las ha aterrorizado. No era su lugar, sino un lugar para ellos también”.

En el libro, escribió que la enfermedad también afectó su deseo de ser madre.

“Es un capítulo muy doloroso para mí. Hoy, una mujer que vive con el VIH puede tener relaciones sexuales incluso sin condón y quedar embarazada. Para mí no fue así: convertirse en madre no puede ser un estímulo momentáneo de pasión, pero se necesitaba un movimiento artístico para entrar en otro juego, la planificación. La maternidad fue un punto realmente doloroso, pero realmente amo a los niños y realmente los disfruto”.

En el libro también habla de su infancia: es hija del líder de Pfm, Franz DiCuccio, y de la directora Anita Ferrari. A menudo se encontraba sola, sin saber con quién despertaría, sumida en disputas familiares y eventualmente en un lío.

«La separación, no fácil, entre mis padres no ayudó. Pero en esos años sucedió. Crecí antes de lo necesario, quedaron algunos agujeros. No era mi intención dispararles a mis padres, como a todos los demás. Pero quería decirme a mí mismo, nuestra verdad”. READ “Un reconocimiento médico antes de que se vayan las vacaciones. Agradecido con el personal del Departamento de Pancreas Profesor Falcone”

Su madre se suicidó después de intentarlo en el pasado. ¿Cómo se puede tratar este dolor?

Procesar el dolor no es un deporte para todos, y mi madre ya había arreglado una gran cantidad de duelo, no procesado, de hecho. Al final se la llevaron”.

En pocas líneas también explica que el hijo de su madre, y por tanto su hermano, murió a los tres años asfixiado.

“Lo escribí en unas pocas líneas porque no quería detenerme en este dolor, pero era realmente necesario saber quién es mi madre”.

¿Qué le dijo después del primer intento fallido?

“Es un tropiezo que muchos se llevan a decirle a alguien que sufre así: si me amas, para. El problema es que no se aman a sí mismos. En cierto momento me di cuenta de que yo era como ella, y un día , en su primer tsu, le dije: ‘Debo dejarte ir'”. Y ella dijo: “Tienes razón. Cuando sucedió, de alguna manera estaba lista. Ya me dije: ‘Llegará el día. cuando llegará’, pero no puedo pararme en el balcón de la vida esperando que eso suceda. En la mañana encontré todos esos mensajes en el teléfono. Lo entendí todo. antes de leerlo.

En su vida sufrió muchas adicciones.

“La adicción te crea un estado de bienestar y, sobre todo, una alternativa: te obliga, incluso cuando se da la vuelta y te muestra la otra cara de la moneda.También se convierte en tu obligación tratar de salir de la agujero “.

Salir del mundo de la cocaína no fue fácil.

“Era un clip juvenil y luego se convirtió en otra cosa. Sí, fue muy estresante salir de eso y siempre estaré agradecida con mi mamá por hacerme sentir el peso de lo que estaba haciendo cuando me descubrió”.

«Estábamos en una boda, salí de la ducha y me la encontré delante: estás tan emocionada que no notas nada pero desde fuera se ve todo tan bien. Me acabas de decir: No, tú tampoco. Estaba tan asustada y con tanto dolor e indefensa que me atravesó por completo. READ Antonella Clerici, es un sueño: a los 58 la gran noticia

Su adicción también era emocional, lo que la llevó a relaciones tóxicas en las que ella también fue maltratada.

“Siempre es una cuestión de no protegerse, que es algo que ya no quiero hacer. Si tienes anorexia emocional, incluso alguien que levanta la voz o algo peor se fija en ti”.

En esos años, también pensé en acabar con todo. ¿Ha pasado más?

Así no. Ahora pienso en el hecho de que uno de los efectos secundarios de los medicamentos que estoy tomando es la alteración del estado de ánimo, así que si me despierto con pensamientos tristes, hoy le doy una caricia y luego salgo y hago otra cosa y hacer algo más. Dos horas después, cuando vuelvo, me he ido”.

Para su padre no será fácil leer este libro.

«Esta vez decidí preocuparme solo por mí: preocuparme por los demás ha sido mi principal ocupación toda mi vida, ahora solo necesito ser yo mismo. Con mi padre de momento no tenemos relación, cada uno se ha ido por su lado… Y si piensas en todos los que me llaman para pedirle el número o los billetes… Pero siempre hay un mañana. Algo inesperado siempre puede suceder mañana.

¿Qué imaginas que pasará ahora?

«Creo que muchos amigos me escribirán… Por supuesto, también espero críticas, pero estoy listo y lo entiendo. No todo el mundo entiende lo bueno de lo que haces. Pero lo que deseo es finalmente ser yo mismo»

¿Comenzará un nuevo capítulo para ella?