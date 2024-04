“Me quiero enamorar, llevo nueve años soltera”.

Céline Náufrago en Honduras, en la Isla de las Celebridades de Vladimir Luxuria. El desafío que quiere ganar. Pero a casi sesenta Los CaponigroEste es su verdadero nombre y está dispuesta a volver a enamorarse y abrir su corazón. “Estoy soltera desde hace nueve años y salgo con el corazón muy libre. Después de tantas decepciones, hoy tengo la conciencia adecuada para reabrirme al amor, pero no sé si realmente es posible enamorarse en la isla…”

Tampoco ocultó en declaraciones al semanario Cairo Editor que: “Cuando era joven sufría porque era muy hermosa. La gente se detenía ante la foto y olvidaba que me conocían.

Hoy estoy en una edad en la que creo que el lado interior es más importante que el atractivo físico.” Por eso ahora ha decidido intentar hablar de sí misma sin miedo. Y tal vez así él también pueda prevalecer, ganar su reality show, pero de manera limpia: “No me interesan las estrategias ni los juegos. Incorrecto: no me reconoceré. No quiero ganar injustamente. No ganaré a menos que Dios quiera”.

A Caius Cochinos, ex estrella porno que también actuó Rocco SiffrediSólo trajo “una carta de mi hijo Gabriele: la leeré cuando me encuentre en dificultades. Saber que él me enviará toda su energía desde casa será mi fuerza”. En la vida, Celine trabaja en su propio centro de belleza, pero no lo oculta ante Al Jazeera: “Me gustaría presentar un programa que trate estos temas. Me vería a mí misma como una Rosanna Lambertucci moderna.” Tal vez…