“Porque Zerbi y Kokarini no pueden enseñar”

El problema es que tienen un apodo que no les pertenece: Lucas Gormanexprofesor de canto de la escuela amigosVuelve a atacar el talento maria defilipi, Señalar con el dedo especialmente contra Lorella Cucarini y Rudi Zerbi. “Ninguno de ellos puede ostentar el título de maestro de canto”, dijo en una entrevista con televisión nueva -. Hay profesores de baile como Alessandra Celentano que enseñan técnica, pero no me parece que Lorella o Rudy enseñen técnica en el canto. Ares no lo sabe. No creo que ninguno de ellos tenga el conocimiento o la experiencia para seguir enseñando un espectáculo como este. amigosDonde hablamos de talento y sobre todo hay que enseñar a gestionarlo.

Lea también: María de Felipe, la frase que congeló al caballero: “Me parece cerrada”

De hecho, como lo demuestran los espectáculos diurnos, los profesionales están en la sala con los estudiantes. Luego los cantantes tienen lecciones y preparan las canciones con los arreglistas. Esto también sucede con los estudiantes de danza. Luego durante la semana también hay varias reuniones con los profesores, quienes deciden, por ejemplo, hacer cambios o Dan consejos. niños amigosEn resumen, no se quedaron solos.

Lea también: María De Felipe, súplica de Ezio Grigio: “Hay que hacerlo. A quien nos haya dejado”

Quizás en las primeras versiones de amigos, la situación era algo diferente. En cualquier caso, guste o no, el talento de María de Felipe funciona así hoy y Sigue agradando mucho al publicoque siempre sigue el programa con cariño.