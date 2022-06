Al Inter le falta el anuncio de Mkhitaryan: los números, el relanzamiento de la Roma y el factor Champions | primera página

El Inter se prepara para abrazar a Henrikh Mkhitaryan. Como te contamos sobre calciomercato.com, Marotta ha encontrado un acuerdo Acompañado por el séquito del centrocampista ofensivo armenio: nacido en 1989, En junio vence contrato con la Romairá a los nerazzurri sobre la base de un Bienal de 3,3 millones de euros netos por temporada más bonificacionescon visitas médicas programadas en los próximos días.

Números de contrato y duración: más persuasión interna: ¿qué es menos publicidad? Actualizaciones sobre esta oferta caliente y recién salida del horno: La Roma no pensó en la despedida del ex Arsenal y del United. Porque estaba prácticamente segura de renovarlo con el objetivo de quedarse y seguir adelante con los giallorossi, de cara a la cuarta temporada en la capital. Pero, como suele pasar con los jugadores cuyos contratos han expirado, “Quien llega primero tiene mejor alojamiento”: En una transferencia gratuita, el Inter pudo ser más convincente en términos de números, 3,3 millones más bonos, Pero sobretodo En cuanto a la duración, 2 años y no un año con opción a prórroga.

Factor héroe y repetición tardía – El factor principal es la posibilidad Jugó la Champions League, quizás por última vez en su carrera, En la última gran década. Las dificultades encontradas por Roma para impedirlo llevaron a una Reiniciando con un contrato similar al ofrecido por los nerazzurri, en una reunión Thiago Pinto con Raffaella PimentaBrazo derecho del ex-agente Mino Raiola con 3,6 millones netos de contrato más bonificaciones personales de 300.000 € cada 15 partidos. intento desesperado, un advertencia Lo cual definitivamente no tendrá los efectos esperados: La próxima temporada será Mkhitaryan Nerazzurri Y en Roma ya lo han superado, a pesar de la segunda parte de la temporada más positiva de la mano de Mo.

