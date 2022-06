Gattuso en Valencia, ahí está la firma- Corriere.it

De Edición Deportes y Edición Di Marzio

Noticias de hoy, negociaciones y rumores sobre Milan, Inter, Juventus y todos los equipos de la liga italiana y otras ligas

(Valentino Della Casa – Editores Marzio) Gennaro Gattuso El nuevo entrenador del Valencia. fueron positivos Los contactos que se produjeron entre ambas partes en los últimos días : El ex Milan estuvo hoy en España, para la final y la firma del contrato. El acuerdo es por dos años por tres millones de euros, más bonificaciones ligadas a ganar la Liga y clasificarse para la Champions o la Europa League. Lo único que falta es el carácter formal del acuerdo al que se llegó en su lugarEn Lazio para Maurizio Sarri. De hecho, el técnico amplió su contrato hasta 2025, y ahora planifica la temporada con el DS Tari. Por fin, la vuelta a Italia también es oficial: el Tottenham lo confirmatarjeta guilini No será reemplazado. El portero de 27 años no ha jugado en la Premier League este año. Luego regresaría al Atalanta, pero ya estaba descartado. La Fiorentina también está parada en eso, y de momento es la pista más concreta.

(Valentino Della Casa – Editores Marzio) Ha vuelto al Empoli con la intención de quedarse varios años. En cambio, Aurelio Andreazzoli volvió a recibir al club de Corsi, pero esta vez dejando una calidad inferior a la del pasado. El técnico dijo escuetamente que tomo nota de la decisión del presidente, que no se corresponde con mis expectativas ni con mi voluntad. Pero esto es fútbol… mi trabajo también está hecho de esto, miremos hacia adelante. futuro de Andreazzoli puede estar en Cagliari (Pero Jolene también califica a Inzaghi). Empoli, por su parte, ya tiene un contrato de tres años con el ex fusilero Paolo Zanetti.

(Valentino Della Casa – Edición de Di Marzio) Si Siofi (Verona, dos años de contrato) y Zanetti (Empoli, hasta 2025) parecen un asunto oficial, La situación en Cremona es aún más difícilY el Como la despedida de Pecchia complica de inmediato los planes de grigiorossi . Primer nombre, filipo inzaghi , entonces no tuvo desarrollos tangibles, a diferencia de Giuseppe Alvini, ahora en Perugia pero listo para mudarse a Lombardía. Su propio problema está en el contrato que le une con los umbros de Santopadre, que habrían necesitado una importante compensación económica para poder liberar a su entrenador. De hecho, Alvini renovó el pasado mes de abril hasta 2024 con Perugia: su despedida fue totalmente imprevista. Así que estamos trabajando, pero de momento las piezas siguen atascadas. Y también en modo de espera, la situación sigue en La Spezia.. con El adiós seguro a Thiago Motta El director deportivo Pecini evalúa tres nombres: Gotti (que ya tiene un acuerdo en principio), Bjelica (será un regreso) y Francesco Farioli, que ya fue buscado el año pasado. Esta última sería la opción preferida, pero está entrenando en Turquía en el Alanyaspor y aún no tiene licencia de Coverciano para poder trabajar en un primer equipo en Italia. Este obstáculo es difícil de superar, pero los ligures continúan estudiando las posibilidades. al final, Udinese y Salernitana. Para el primero, el acuerdo con Sottil, que se libera de Ascoli, está muy cerca. Este último, por su parte, seguirá con David Nicolás, A pesar de la repentina despedida con el director deportivo Sabatini: El acuerdo se ha encontrado, y sólo se formalizará.

Atalanta, el dilema del portero

El Atalanta necesita una revolución, y entre los muchos problemas por resolver está el del portero. Juegan por el puesto de titular Musso y GiulianiRegreso a casa tras la cesión en el Tottenham. Pero, ¿quién lo conseguirá? Por supuesto, eso también dependerá de las ofertas que haya sobre la mesa. Giulini es querido en Turín y Fiorentina, y aún más aislado en Nápoles. La sensación de que Giulini no pasará por Bérgamo hasta después del Tottenham no consigue compensar. En cuanto a Musso, el lugar parece más seguro para él, aunque tuvo que pagar un rescate en el campo después de los 20 millones de dólares que pagó el Atalanta al ex portero del Udinese que no quedó del todo convencido. Si Golini se va a quedar, no se dice que de seguir así tenga asegurado su sitio entre los porteros como portero.