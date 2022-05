Juventus, Gabriel y Emerson Palmieri

Turín – Juventus concluyó ambos partidos en Londres con muchas observaciones y pensamientos claros. Probar no siempre significa éxito en el mercado. Pero tras los últimos contactos con el Arsenal, siempre está ahí. Jibril A la cabeza de las ideas bianconeri para el post Giorgio Chiellini. El brasileño tiene 24 años y ya cuenta con una buena experiencia internacional: antes de llegar a Inglaterra, también fue campeón en Francia con el Lille. Y sobre todo, es zurdo. Lejos de ser un detalle de los argumentos de S . Federico Cherubini Residencia en Massimiliano AllegriQuien, con la despedida del capitán, no tendría ni una izquierda normal en la zona de atrás. De ahí la voluntad, pese a la confianza en su renovación Matisse de Ligt Hasta 2026 (Dutch tiene razón, como Bonucci), para invertir en la división de cartera. La expedición sirvió a las galerías del primer ministro también (pero no solo) para investigar el expediente de Gabriel con el Arsenal.