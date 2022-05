Mercado de la Juventus, un paso adelante decisivo para Pogba: cuándo cerrar y números

Pasos lentos pero firmes. Las negociaciones continúan para persuadir a Paul Pogba Devolver a juventus. También ayudó al encuentro con la comitiva en Continassa, luego al viaje inglés de Cherubini para informar oficialmente Manchester unido De las discusiones en curso del centrocampista. Como en el ajedrez, los peones parecen encajar, y ahora el optimismo por el éxito de la operación puede liquidarse.

En este sentido, otra confirmación proviene de CalcioMercato.com. allí juventus Estaría dispuesto a hacer un esfuerzo importante para convencer a Pogba de casarse con el proyecto de la Juventus: “Un contrato de 8 millones netos por temporada más bonificaciones, que le permitirá romper el muro de los 10 millones con bastante facilidad. por tres años. No es poco dinero, unos pocos años. Porque el francés está dispuesto a dar prioridad al proyecto de la Juventus incluso a renunciar a todo el dinero extra que le daría tanto en el Manchester United (pero la hipótesis de renovación ya no es una opción para el pulpo) como sobre todo en el Paris Saint-Germain. , pero lo hará. Realmente me gustaría un contrato de por vida o casi, al menos por cuatro temporadas, si no cinco temporadas. “Pogba nunca ha vuelto a estar cerca de la Juventus y el trato podría cerrarse pronto.

En las últimas horas, un video subido a las redes sociales por el francés, en toda la bianconera, pensó en alimentar las redes sociales y “acercar” a Pogba a la Juventus. Inmediatamente: