Lazio – Atalanta 0-0: Sarri pierde una oportunidad

Finalmente jugué el juego yatalanta rasgar una corbata deolímpico, con nueve no disponibles, incluidos siete con COVID-19. Era la mitad del trabajo. Por ahí Lacio En cambio, perdió una oportunidad: ciertamente podría haber hecho algo más para tratar de ganar el juego contra un equipo que estaba más que atascado. Los nerazzurri habían partido hacia Roma recién por la mañana, después de que se descartara la última ronda de nuevos tampones positivos. pero disponible Gasperini Solo tenía 13 jugadores, más porteros suplentes y muchos jugadores otoño (dos de ellos, de nipote mi SidibéAparecieron por primera vez en la Liga italiana en la final). Por ahí Lacio trabajadores acusados Copa de Italiadesafío conUdinese El martes terminó en tiempo extra. La primera mitad estuvo llena de aburrimiento, ya que ambos equipos no pudieron ni siquiera disparar a puerta. En la segunda parte, la Lazio se esforzó, pegó un soberbio tiro con Zakani, pero no le alcanzó para sumar los tres puntos.