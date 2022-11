¿Se despiden de Nápoles? Aquí viene la noticia sobre el futuro de dos azules.

Con la suspensión del campeonato de la Liga italiana debido a la Copa del Mundo, Los clubes ya han comenzado a estudiar los próximos movimientos para transferencia de mercado. transferencia de mercado sí abrirá Junto con la reanudación del torneo. en Enero.

A pesar de las grandes maniobras del técnico toscano Luciano Spalletti, hay algunos en la plantilla jugadores de futbol que han encontrado hasta ahora muy poco espacio Cómo Zanolí Y el Dame. Habló con los oradores de Blues específicamente Radio Beso Beso Nápoles durante la transmisión objetivo de radioY el Francisco Modugno Periodista de Sky, enviado a Castel Volturno. Esto es lo que apareció:

Foto: Getty – Alessandro Zanoli SSC Nápoles

“No hay que tocar nada, el equipo tiene un excelente equilibrio técnico y táctico en el vestuario. Incluso un pequeño grano de arena puede ralentizar una marcha. No creo que Zanoli se vaya, es un futbolista que ha madurado en casa y está demandado por las listas. Zanoli está bajo y servido. Uno mismo Demme puede irse? Aunque juegue un poco, no me iré del Napoli rumbo al Scudetto. Quien gane aquí se convierte en una leyenda sin importar cuándo juegue”..

Napoli Football News: La decisión sobre Dima y Zanoli

A pesar de que Poco tiempo de juegoparece futbolistas semen a mi Recordatorio En la corte de Luciano Spalletti, que siempre lo prefirió a Demme y Zanoli por el gran estado de Lobotka y Di Lorenzo.

lorenzo golino