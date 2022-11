En vivo entre Argentina y Arabia Saudita 1-2: una derrota emocionante para Messi

13:06

103′ – Terminó el partido y ganó Arabia Saudita

¡Aquí termina! Sonora derrota de Argentina ante Arabia Saudita. El Mundial de Messi empieza de la peor manera.

12:58

95′ – Miedo en el campo por una lesión Al Shahrani

Miedo intenso a la lesión de al-Shahrani. El portero saliente golpeó a su defensa con un rodillazo en la cabeza. Inmediatamente personal médico en el campo para ayudarlo. El jugador fue retirado del campo pero consciente.

12:53

90′ – Ocho minutos de prórroga

El árbitro decidió ocho minutos de prórroga: Argentina ataca la portería contraria.

12:47

84′ – Cabezazo de Messi

Tiro libre desde una posición interesante a leonel MessiEl balón pasa alto por encima del travesaño.

12:43

80′ – Mal penalti de Messi

Tiro libre desde una posición interesante a leonel MessiEl balón pasa alto por encima del travesaño. malo.

12:41

78′ – Suplente Arabia Saudí

La sustitución saudita: el éxodo de Saleh Al-Shehri, Sultan Al-Ghanam en.

12:38

75′ – Argentina no encuentra espacios

Lautaro Martínez Pegó profundo, como hizo varias veces en la primera parte, pero esta vez el portero saudí salió del área penal y despejó el balón.

12:26

63′ – Entrada emocionante de Al Owais

Increíble entrada de Al Owais. En un grupo de balones, Tagliafico los encuentra entre sus pies y envía dos pasos hacia la portería, con El portero árabe forzó una gran parada en picado.

12:22

59′ – Tres sustituciones para Argentina

Triple reemplazo para Argentina. Entran Álvarez, Fernández y Lisandro Martínez Gómez, Paredes y Romero

12:16

53′ – Arabia Saudí se adelanta

Arabia Saudí vuelve a marcar y lo hace con un golazo ¡Al-Dosari! El atacante controla el balón, lo lleva hacia la derecha, salta sobre el adversario y patea el centro.

12:11

48′ – gol de Arabia Saudí

¡Arabia Saudita empató! mensual Entra contundente al área penal contra dos, asistido por Firas Al Barkan, remata en diagonal con la zurda y Adelanta a Emiliano Martínez.

12:08

45′ – Comienza la segunda parte

Vamos a empezar de nuevo. La era de la partida a la Argentina.

11:51 a. m.

51′- Termina el primer tiempo

Después de seis minutos de recuperación Termina el primer tiempo de Argentina y Arabia Saudita. Los sudamericanos se adelantan desde el penal de Messi, pero Arabia Saudita siempre está en el juego y con un buen tiro poda defensivo que no dejaba espacios. La selección no es muy precisa en el último paso: Tres goles no concedidos por fuera de juego.

11:48

48′ – Di María no encontraba el gol

Otro intento Argentina, no muy precisa en las maniobras. Tiro largo de Paredes, a Marie En el área de estiramiento golpea la pelota, pero no encuentra el espejo de la portería.

11:34

34′ – ¡Argentina sigue en fuera de juego!

marcar otro gol de ArgentinaOtro fuera de juego señalado por el árbitro. atacantes Sudamerica No muy preciso ni en el pase ni en la salida hacia el área: otra vez Lautaro Martínez registro furtivo.

11:27

27′ – Fuera de juego de Lautaro Martínez

Argentina se duplicó, pero aún así Fuera de juego. Buen gol Lautaro Martínez Con un pase en profundidad entre líneas de Paredes, el delantero del Inter engancha el balón y agujerea al portero: los jugadores se alegran, pero a los dos minutos el árbitro levanta el brazo y decide fuera de juego.

11:23

23′ – Messi anula un gol

Messi vuelve a marcarPero esta vez El objetivo no es regular. Un lanzamiento vertical del número 10, que se encuentra a escasos centímetros de la línea de defensa de Arabia Saudí. Luego, el delantero del Paris Saint-Germain marcó el gol, pero el árbitro paró todo por fuera de juego.

11:21 a.m.

21′ – Try de Gómez

papi gomez Intenta desde la distancia. Desde la izquierda, el exdelantero del Atalanta intentó tiro redondo que terminó alto.

11:15

15′ – Arabia Saudita lo intenta

Gol recogido de Messi Arabia Saudita está tratando de responder: Centro de gravedad alto y claridad, el equipo trata de mantener a los argentinos en su campo.

11:10

10′ – Messi le da la ventaja a Argentina

Característica de Argentina: Messi mola mucho Desde el punto que descolocas al portero y marcas el gol 1-0

11:09

9′- Penal para Argentina

Cinturón Ali Al-Baleeh en el área de Baredys: Var llama al árbitro al observador y concede el tiro Precisión.

11:03

3′ – Argentina se acerca a Messi

Inmediatamente Gran ocasión para formar escalonis. Di María desde la derecha encuentra un pase en profundidad en el área que fue atrapado Messi: Golpe bajo y rápido pero clavado bien bloqueado desde a mi Ois.

11:01

1′- Arrancan Argentina y Arabia Saudita

fuera del juego, A Arabia Saudita Con camiseta verde y pantalón blanco. Argentina Con su habitual camiseta albiceleste y pantalón oscuro.

10:55 a.m.

Argentina y Arabia Saudita en la cancha del himno nacional

Aquí vamos, están desaparecidos Minutos antes del inicio del partido. Ambos equipos salieron al campo a interpretar los himnos de sus selecciones.

10:45 a.m.

El Messi asesino en la fase de grupos

Los seis objetivos leonel Messi En el Mundial están inscritos en la etapa a gruposNunca encontró la red en 756 minutos de juego en los octavos de final del torneo. Al mismo tiempo, Messi es el único jugador que ha servido a A ayuda en cada uno de los últimos cuatro torneos de la Copa del Mundo.

10:30

Argentina y Arabia Saudita están en el campo para calentar

El estadio rugió Para entrar en el campo de las selecciones nacionales. Empezó calefacciónEmpezará en treinta minutos.

10:20

Argentina, Dybala desde el banquillo. Roma lo apoya

Paulo Dybala se sentará en el banquillo Para este primer desafío en la Copa del Mundo. Roma lo apoya: En Trigoria verán el partido y sus compañeros esperan verlo entrar al campo.

10:17

Argentina y Arabia Saudita celebran una gran multitud

Celebrar dentro y fuera del campoLos dos equipos celebran juntos antes del partido.