Tráfico y carreteras cerradas en el Maratón de Milán el domingo 3 de abril de 2022

La 20ª edición del Gran Premio de Milán de 42 kilómetros tendrá lugar el domingo 3 de abril Maratón de Milán 2022 Con salida y llegada en Corso Venezia. El maratón, evento deportivo de importancia internacional, siempre ha prestado una gran atención a la sostenibilidad, tanto que desde 2013 ha sido reconocido como el primer maratón de Europa en recibir el Resport Certificate, una certificación de la sostenibilidad ambiental y social de eventos deportivos. Son cerca de 18 mil participantes en la edición de 2022 para los que la administración municipal, en consonancia con la práctica generalizada de la gran maratón internacional, brindó la posibilidad de viajar gratuitamente en transporte público, lo que desalienta el uso del automóvil. aquí camino completo

Bloqueo de tráfico para el tráfico de atletas

Para que este maravilloso evento deportivo se lleve a cabo, está previsto que tenga lugar el domingo 3 de abril. determinantes Para automóviles y traslados en transporte público. El área alrededor de Corso Venezia, donde comenzarán los corredores de maratón, estará cerrada al tráfico a partir de las 5 a.m. durante el evento, al igual que la estación de metro Palestro. Posteriormente, se cerrarán las áreas alrededor de la pista de carreras, que terminará durante los primeros 10 kilómetros en el centro histórico, donde también se espera la finalización, y luego en el área entre Parco Sempione y la ciudad de Fiera Milano. Para el resto de la pista, solo estarán cerradas a los coches las calles donde se disputará la maratón, que se reabrirán tras el paso de los corredores.

Calles y calles están cerradas de 8 a 12

Corso Venezia, Piazza Oberdan, baluartes de Porta Venezia; calle de la ciudad desde el río; Plaza de la República Viale im Santo; Piazzale P. Clotilde; los fuertes de Porta Nuova; Plaza Abr Xxv; Viale F. Crispi; Bastioni de b. voltaje; Plaza Liga Lumbarda; Viale Elvisia Viale Byron Doh Calle vía Melzy Dirrell; Via Canova rue Milton Viale Molière Viale Alamagna Viale Gadio entrada al Parque Sempione. Parque Sempione (Plaza del Canone); Vía Legnano Plaza Liga Lombarda; Piazal Biancamano vía della Moscova; Vía San Marco; Plaza de San Marcos vía Fatebenefratelli; a través de Dell’annunciata; vía Dei Giardini; vía Fatebenefratelli; Cavour Square frente al Senado; Vía San Damián: Corso Monforte; Plaza de San Bábila; Corso Matteotti, Piazza Meda vía San Paolo; Corso Vittorio Emanuele II; Plaza del Duomo; vía Mingoni; Vía Santa Margarita; Piazza della Scala, Via Verde, via Dell’orso Contromano; vía Kausani; Largo Cairoli Foro Bonaparte Piazal Cadorna vía Paleucaba; Viale Alemagna Viale Molière vía Curie; a través de Venti Settembre

Carreteras cerradas de 8.35 a 12.30

Plaza de la Conciliación; a través de. de Giusano; vía G. D’arezzo; vía Del Burchiello; a través de Giotto; Vía Buonarroti; Plaza Buonarroti vía Monte Rosa; Plaza Amendola Viale Ezio, Plaza Giulio Cesari; Viale Belisario, Viale Cassiodoro, Plaza Seis de Febrero; Viale Boisio Largo Domodossola, entrada al City Life Park por Anna Maria Ortese; Los carriles interiores de City Life Park

Carreteras cerradas de 08.50 a 13.20

Viale Egenardo Viale Scarampo Paso subterráneo Viale de Gasperi Plaza Kennedy vía Quattrocchi Contromano; vía s.elia; vía diomedia; Viale CabrelliPiazzale dello Sport

Carreteras cerradas del 9.05 al 14

vía Aquiles; vía Tesio; a través de Harar vía Novara vía Casina Bellaria; vía f.lli Gorlini; Vía Lampignano

Las carreteras están cerradas de 9:45 a. m. a 4:00 p. m.

a través de Achille Papa; a través de Don Luigi Palazzolo; La entrada al Parque Portillo. Puente peatonal; Piazza Gino Valle Viale Scarampo Via Colleoni; Piazal Damián Chiesa; vía Emanuel Filiberto; Corso Sempione vía Mascani; Viale Bianca Maria Plaza del Tricolor; Viale Magno, Plaza Oberdan Corso Venezia

Las carreteras están cerradas de 9.20 a 14.30

vía Omodeo; vía Chéjov; vía Kant; vía B. Cruz; Vía Quattrocchi; Viale de Gasperi Contramano; vía Grosio; vía Gallarate; Plaza Accursio.