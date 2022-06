TS – Dybala en el Inter, solo bailan un millón de personas. No le gustó la pasarela debajo del lugar.

En cambio, Dybala deberá superar el último escollo psicológico, dado el efecto que tendría en sus ex hinchas la mudanza al Inter: dicen que el argentino quedó profundamente conmocionado por el descontento social hacia él una vez que se reunió con el fiscal a favor de las cámaras del Inter ( También por eso hubo fricciones entre las dos partes: la comitiva de Dybala no estaba nada dispuesta a hacer una ‘plataforma de exhibición’ debajo de la sede). De la noche de despedida de la Juve a los traidores que pasan, la jugada fue corta, de ahí las reflexiones del interesado, que -dato que podría ser determinante en sus decisiones- de momento no tiene otra apuesta entre manos que esa. del inter. Se espera una nueva cumbre entre las dos partes la próxima semana, que se cree que también es crucial porque debido al principio de barcos conectados, los fanáticos nerazzurri no serán apreciados en absoluto si las negociaciones se vuelven hacia Manfrina. .“.