Buenas noches con el mercado de fichajes

Hoy, viernes 10 de junio, ha sido otro día de intensas negociaciones en el mercado de fichajes. Serie A, Serie B e incluso ligas extranjeras: aquí tienes toda la actualidad y novedades del mercado de fichajes de hoy.

Enterrar

El director deportivo del Inter Piero Ausilio estuvo hoy en Londres para reunirse con varios fiscales y directivos, incluido Fali Ramadani por Nikola Milinkovic, que es el objetivo de la sección defensiva. Los nerazzurri han confirmado su interés por el defensa de la Fiorentina: se evalúan los márgenes de la operación y se intenta llegar a un acuerdo con el jugador. Por otro lado, no hay novedades en el frente de Dybala, luego de una reunión hace unos días entre la comitiva del jugador argentino y la administración nerazzurra. Inter show es un contrato cuatro años.

juventus

La Juventus no se rinde Nicolás Zaniolo En cuanto al ataque (más mis nombres Berardi y Costi), si bien no se ha avanzado en las negociaciones de Angel Di Maria: hablaremos de eso nuevamente la próxima semana. En cuanto a Pogba, seguimos trabajando en los detalles y no hay indicios de una posible inclusión del PSG. Los franceses ahora han decidido que las partes están trabajando para definir el proceso lo más rápido posible. En el frente del transporte, Cagliari está buscando a Di Pardo.

Lacio

La Lazio sigue trabajando en busca de portero. Karnicki no debería someterse a una cirugía en el hombro, por lo que la Lazio sigue en pleno apogeo por el portero del Atalanta, que fue ofrecido en préstamo al Cremonese la temporada pasada: pronto pueden comenzar las negociaciones.

cremonés

En la casa de Cremonese, hoy el nuevo entrenador Alvini se presentó en la rueda de prensa: “Muchos años de sacrificio y el camino pasan. Tener la oportunidad de entrenar en la liga italiana te hace mirar hacia atrás y reflexionar. Doy las gracias a los propietarios, Cavaliere Arvedi y los directores por hacer todo. Me querían tanto porque es divertido estar aquí y les estoy muy agradecido. Para mí esto es genial. ¿Mercado? confío en los gerentesPara la defensa, por su parte, como Chiriches del Sassuolo.

Turín

A su salida, Turín está listo para recibir a Magnus Warming, que se va a trasladar a Alemania, en Darmstadt, con la fórmula del préstamo con derecho a rescate a favor de los alemanes, y contrarrembolso a favor de la granada. Sobre el último episodio de “Calciomercato – L’Originale”, el director del distrito técnico de Granata, Vagnati, habló con los micrófonos de Sky Sport: “Belotti está evaluando legítimamente cosas diferentes, pero debemos mirar hacia la próxima temporada. ¿Bremer cerca del Inter? Exagerado“. (Aquí están las palabras completas.).

Salerno

El guardia Vid Bellek sale y se acerca al APOEL Nicosia.

Sassuolo

Compra cercana de Sassuolo Agustín ÁlvarezDelantero uruguayo de Peñarol. Un trato total por valor de 12 millones de euros. Mientras tanto, el PSG insiste en Gianluca Scamacca.

Hellas Verona

Verona ha anunciado el nombramiento de Francesco Marocco como su nuevo director deportivo. Reemplaza a Tony D’Amico, quien se mudó a Atalanta. En el ataque, como el nombre de Thomas Henry, la temporada pasada en Venecia.

sampdoria

Como habló el vicepresidente de Sampdoria, Antonio Rumi, invitado al estreno de “Calciomercato – L’Originale” sobre el mercado de Sampdoria:La columna vertebral de la Sampdoria es importante, hay jugadores valiosos allí. Giampaolo es tranquilo y sabe cómo trabajamos, está ahí y ama a la Sampdoria. Sabri sigue siendo hoy, él y Damsgaard son los más importantes de nuestra juventud. No quiero hacer ninguna promesa, la única promesa es que trabajaremos duro y de la mejor manera posible”. (Aquí están las palabras completas.)

especias

Buenas noticias desde La Spezia. De hecho, el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana aceptó el recurso del club de Liguria para abolir la sanción de bloqueo del mercado de cuatro sesiones, que había sido impuesta por la FIFA en el verano de 2021. Por lo tanto, Platc podrá hacerlo. Funciona en el mercado de fichajes.

Serie B.

En la segunda división, el Spal Ha llegado a un preacuerdo con el Atalanta para la cesión con derecho a rescate Farnier. De regreso con Atalanta, Spal luego discutirá un regreso Leche. Pero en el ataque, está uno de los principales objetivos. Mantía, pero por el momento, los costos de la operación final son muy altos. los SudetrolEn tanto, llegó a un acuerdo con Lamberto Zuli: será el nuevo técnico. los ParmaEn cambio, él está interesado en él. frapota Juventus.

fuera

El Paris Saint-Germain ha anunciado a Luis Campos como su nuevo asesor deportivo (Aquí están sus mejores canciones). chelsea Y el Manchester unido Anunciaron varios lanzamientos de transferencias gratuitas para jugadores el 30 de junio, incluidos Christensen, Lingard, Mata y Cavani. Lucas Biglia, exjugador de Lazio y Milan, ha fichado por el Istanbul Basaksehir. Andrea Pirlo, por su parte, está lista para emprender una nueva aventura, como entrenador de Fatih Karagomrock, La selección turca con muchos ex liga italiana.